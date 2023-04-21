https://sputnik-georgia.ru/20230421/izvestnaya-indi-gruppa-brazzaville-vystupit-v-tbilisi-276937410.html
Известная инди-группа Brazzaville выступит в Тбилиси
Известная инди-группа Brazzaville выступит в Тбилиси
Группа была создана в 1998 году и с тех постоянно гастролирует по миру 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T10:52+0400
2023-04-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Американская инди-группа Brazzaville 27 апреля проведет концерт с акустической программой в тбилисском Bunker Bar. Группа Brazzaville, названная в честь столицы Республики Конго, была создана в 1998 году в Лос-Анджелесе Дэвидом Брауном. "Это "мировая музыка" в истинном смысле слова, поскольку является идеальным саундтреком для путешествий, где каждая песня – это маленький рассказ о путешествиях группы Brazzaville под предводительством ее бессменного капитана Дэвида Брауна", – пишут организаторы. Свои дебютные альбомы "2002" и Somnam Bulista группа Brazzaville записала в голливудской студии в 2002 году. С первых лет существования они многими были признаны успешными музыкантами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, тбилиси
Известная инди-группа Brazzaville выступит в Тбилиси
10:52 21.04.2023 (обновлено: 11:07 21.04.2023)
Группа была создана в 1998 году и с тех постоянно гастролирует по миру
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Американская инди-группа Brazzaville 27 апреля проведет концерт с акустической программой в тбилисском Bunker Bar.
Группа Brazzaville, названная в честь столицы Республики Конго, была создана в 1998 году в Лос-Анджелесе Дэвидом Брауном.
"Это "мировая музыка" в истинном смысле слова, поскольку является идеальным саундтреком для путешествий, где каждая песня – это маленький рассказ о путешествиях группы Brazzaville под предводительством ее бессменного капитана Дэвида Брауна", – пишут организаторы
.
Свои дебютные альбомы "2002" и Somnam Bulista группа Brazzaville записала в голливудской студии в 2002 году. С первых лет существования они многими были признаны успешными музыкантами.