https://sputnik-georgia.ru/20230421/kak-prazdnuyut-krasnuyu-gorku-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-276958730.html

Как празднуют Красную горку 2023: традиции и обычаи праздника

Как празднуют Красную горку 2023: традиции и обычаи праздника

Красную горку, древний народный праздник, в котором тесно переплелись православные и языческие традиции, в 2023 году празднуют 23 апреля 21.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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календарь религиозных праздников

антипасха

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Обычно Красную горку, у которой нет постоянной даты в календаре, празднуют в первое воскресенье после Пасхи – в этот день православная церковь отмечает Антипасху, или Фомино воскресенье. Как празднуют Красную горку: о традициях и обычаях праздника читайте в Sputnik Грузия. Почему "красная"? Горки или пригорки во многих местностях, где народ собирался весной, называли красными. Ибо "красная горка" на славянских наречиях означает красивая по местоположению и увеселительная по играм. Праздник по своей сути являлся символом победы весны над морозной и долгой зимой и, конечно же, жизни над смертью. В старину на Красную горку встречали яркую цветущую весну, так как считали, что к празднику природа уже полностью находится в ее власти, а впереди ждет летняя страда и сбор урожая. Молодежь издревле по традиции встречала в праздник рассвет на красивой возвышенности: запевала приветствовал на Красную горку восход солнца традиционной песней, потом пели все хором, а в конце оставляли подарок весне – крашеное яйцо и круглый каравай. Антипасха Православная церковь, связав древнеславянский праздник с христианскими событиями, придала ему новый смысл. В греческом слове "Антипасха" приставка "анти" значит "вместо", то есть повторение праздника на восьмой день после Пасхи. Антипасха – это как бы дополнение к празднику Пасхи, ведь именно с этого дня после окончания длительного поста церковь начинает проводить таинство венчания. По традиции на Красную горку празднуют огромное количество свадеб. Люди верили, что свадьба, сыгранная именно на Красную горку, станет залогом счастливой семейной жизни. Впервые Антипасху упоминают примерно 380-м в антиохийских "Апостольских постановлениях". По действующему Иерусалимскому уставу богослужение Антипасхи проводят по чину главных праздников, хотя сам день формально к таким праздникам не причислен. Фомина неделя Красную горку называют еще и Фоминой неделей, в память о чуде уверения апостола Фомы. "Неделей" на церковнославянском языке называют воскресенье. В Фомину неделю на богослужении вспоминают два явления Воскресшего Господа апостолам. Первое произошло на Пасху вечером, когда Спасителя увидели только десять апостолов, среди которых не было Фомы. Во второй раз — на восьмой день после Пасхи – Христос явился всем апостолам, в том числе и Фоме. Евангелие повествует, что Фома, который отсутствовал во время первого явления Спасителя, не поверил в Его воскресение, поэтому Иисус явился ему на восьмой день после своего чудесного воскрешения. Увидев Учителя, Фома воскликнул: "Господь мой и Бог мой!", что означало не только веру в Христово Воскресение, но и веру в Иисуса как в Бога. На что Спаситель ответил: "ты поверил, потому что Меня увидел; блаженны не видевшие и уверовавшие". Традиции и обычаи Праздник празднуют с языческих времен – некоторые из обычаев и традиций сохранились по сей день. Красную горку считали днем любви и зарождения чувств – девушки и парни в этот день знакомились, выбирали себе суженых и в игровой форме оглашали о своей симпатии и привязанности. Красную горку считали девичьим праздником: в праздник девушки по традиции наряжались в самые красивые наряды, вплетали яркие ленты в косы, чтобы привлечь к себе внимание молодых людей. Красную горку праздновали весело и с размахом, проводили массовые гуляния, хороводы, песнопения, игры и сватовство. Сидеть в праздник дома для молодых считали плохой приметой. Поговаривали, что те, кто в Красную горку не вышел на гуляния, не смогут найти себе пару. По обычаю, в Красную горку славяне проводили различные обряды, призванные привлечь в село счастье и хороший урожай. В этом обряде, по обычаю, участвовали только женщины – затемно они собирались на краю села, впрягались все в плуг и делали вокруг села борозду, читая молитвы. На Красную горку проводили также обряд на счастье – люди, по обычаю, скатывали с небольших пригорков крашенные яйца. Считалось, что если яйцо ровно скатится и не разобьется, то его владельца ждет счастье и удача. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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грузия, справки , календарь религиозных праздников, антипасха