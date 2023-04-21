https://sputnik-georgia.ru/20230421/kurs-lari-dollar-276928992.html
Курс лари на пятницу – 2,514 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,514 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T09:20+0400
2023-04-21T09:20+0400
2023-04-21T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275885572_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9fa5ffebde50696325ef84481e1e709a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 апреля в размере 2,514 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275885572_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_77a1f3b8e8bd5fb699b3fa13322b8c02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,514 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 апреля в размере 2,514 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,003 лари по отношению к доллару.