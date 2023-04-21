https://sputnik-georgia.ru/20230421/magnitnye-buri-v-mae-2023-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-276942504.html

Магнитные бури в мае 2023: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в мае 2023: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в мае 2023 года окажут негативное влияние на многих людей, особенно на зависимых от погодных условий 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T13:38+0400

2023-04-21T13:38+0400

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справки

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Облегчить неблагоприятное воздействие магнитных бурь можно, если знать заранее их точные даты. Когда ожидаются в мае 2023 года магнитные бури и что делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия Магнитные бури в мае Специалисты в мае прогнозируют несколько сильных магнитных бурь, которые повлияют не только на метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, но и на вполне здоровых. Первую достаточно сильную магнитную бурю специалисты прогнозируют 1-2 мая. С 3 мая солнечная активность пойдет на спад, но все же останется довольно опасной, особенно для метеозависимых людей. Следующая сильная магнитная буря по прогнозам ожидается 17-19 мая. Пик магнитной бури придется на 18 мая – сильное геомагнитное возмущение повлияет на многих людей, в том числе зависимых от погодных условий. Еще одна магнитная буря выпадает на 20-25 мая. Геомагнитное возмущение, по прогнозу специалистов, ожидается средней силы, но продолжительное, поэтому оно повлияет не только на метеочувствительных. Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 28-31 мая. Пик магнитной бури придется на 28 мая – сильное геомагнитное возмущение повлияет на многих лиц, особенно на зависимых от погодных условий. Активных всплесков на Солнце во все остальные дни в мае месяце не ожидается. Что делать в неблагоприятные дниНа магнитные бури, по статистике, реагируют до 70% жителей нашей планеты, однако серьезно активные всплески на Солнце, влияют на тех, кто чувствует любые изменения погоды. Следовательно, в неблагоприятные дни большинство жителей нашей планеты чувствуют недомогание, перепады настроения и проблемы со сном. В неблагоприятные дни особо о своем здоровье нужно позаботиться метеозависимым лицам, а также тем, у кого есть хронические заболевания и психические проблемы. В неблагоприятные дни испытывать судьбу не стоит и здоровым людям – во время магнитных бурь специалисты рекомендуют воздержатся от тяжелой пищи, кофеина, алкоголя и сигарет. Неблагоприятный день медики советуют начать всем с контрастного душа, а накануне хорошо выспаться, предварительно приняв теплую ванну. В дни магнитных бурь людей чаще всего беспокоит головная боль, и чтобы избежать этой проблемы в неблагоприятные дни, специалисты рекомендуют сделать гимнастику, устроить с утра пробежку или прогуляться, что улучшит циркуляцию крови в организме и избавит от плохого самочувствия. Материал подготовлен на основе открытых источников

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