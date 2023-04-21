https://sputnik-georgia.ru/20230421/nutsa-buzaladze-lidiruet-v-shou-american-idol--prognozy-276953338.html

Нуца Бузаладзе лидирует в шоу American Idol – прогнозы

Нуца Бузаладзе лидирует в шоу American Idol – прогнозы

24 апреля станут известны результаты зрительского голосования, а также прошла ли грузинская исполнительница в топ-20 конкурса American Idol 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T18:34+0400

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новости

грузия

нуца бузаладзе

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе вошла в число лидеров вокального мегапроекта American Idol, по прогнозам сайта American Idol Winner. Официальные результаты зрительского голосования, после которых станет известно, кто прошел в двадцатку лучших конкурса, объявят только 24 апреля. Однако в Сети уже можно увидеть прогнозы голосования, согласно которым грузинка получила наибольшее количество голосов во второй день эпизода на Гавайях, а именно 84%. Есть еще один лидер, который выступил в первый день: Ям Тонг получил 51% голосов. Судя по всему, бояться, что Бузаладзе не пройдет на следующий этап (в число 20 лучших конкурсантов), уже не стоит. В выпуске American Idol на прошлой неделе, когда шло зрительское голосование, участники выступили в отеле Disney's Aulani Resort and Spa на Гавайях. Нуца исполнила песню Paris (Ooh La La), представив зажигательный номер.Несмотря на то, что члены жюри в целом были в восторге, Кэти Перри снова попросила Бузаладзе представить более спокойную песню и показать настоящую себя, назвав каждый номер грузинки "взрывом блесток". Слушатели в зале были не согласны со словами Кэти Перри, чуть ли не освистав ее. Следующее выступление и зрительское голосование, после которого будут отобраны топ-12 участников конкурса, пройдут 24 апреля.Голосовать за Нуцу можно тремя способами с 04:00 до 14:00 по тбилисскому времени:- пройти регистрацию на сайте конкурса;- с помощью аппликации American Idol app; - отправив 26 d смс-сообщение по номеру 21523. Каждый из способов можно использовать для того, чтобы отдать по 10 голосов.Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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