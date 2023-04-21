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Песков о стремлении НАТО поглотить Украину

Песков о стремлении НАТО поглотить Украину

По словам пресс-секретаря президента России, об этой потенциальной угрозе Владимир Путин говорил задолго до начала специальной военной операции 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Агрессивное поведение НАТО, которая продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины, свидетельствует о том, что это агрессивный блок, рассматривающий Россию как противника и посягающий на ее безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, действия альянса демонстрируют правильность решения о начале СВО.Он напомнил, что об этой потенциальной угрозе тоже говорил президент РФ Владимир Путин задолго до начала специальной военной операцииОтметим, генсек альянса Йенс Столтенберг во время поездки в Киев на днях заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, что не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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