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https://sputnik-georgia.ru/20230421/prokuratura-gruzii-ne-smogla-dobitsya-priznaniya-viny-v-ubiystve-iz-mesti-276959410.html
Прокуратура Грузии не смогла добиться признания вины в убийстве из мести
Прокуратура Грузии не смогла добиться признания вины в убийстве из мести
Суд признал обвиняемого виновным лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T22:12+0400
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грузия
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происшествия
телавский районный суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Телавский районный суд не признал вину в убийстве мужчины, смертельно ранившего односельчанина в селе Арашенда, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Прокуратура утверждала, что обвиняемый 13 августа 2022 года из мести нанес опасные ранения ножом пострадавшему, который скончался вскоре после поступления в клинику. Теперь прокуратура намерена подать апелляцию для признания обвиняемого виновным в умышленном убийстве. Апелляция будет подана сразу после получения обоснованного решения районного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;.
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грузия, новости, происшествия, телавский районный суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, телавский районный суд, генеральная прокуратура грузии

Прокуратура Грузии не смогла добиться признания вины в убийстве из мести

22:12 21.04.2023 (обновлено: 22:31 21.04.2023)
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid /  / Перейти в фотобанкМолоток судьи в районном суде
Молоток судьи в районном суде - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2023
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid /
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Суд признал обвиняемого виновным лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Телавский районный суд не признал вину в убийстве мужчины, смертельно ранившего односельчанина в селе Арашенда, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Прокуратура утверждала, что обвиняемый 13 августа 2022 года из мести нанес опасные ранения ножом пострадавшему, который скончался вскоре после поступления в клинику.

Телавский районный суд признал обвиняемого виновным лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть пострадавшего, и приговорил обвиняемого к шести с половиной годам лишения свободы.

Теперь прокуратура намерена подать апелляцию для признания обвиняемого виновным в умышленном убийстве.
Апелляция будет подана сразу после получения обоснованного решения районного суда.
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