https://sputnik-georgia.ru/20230421/prokuratura-gruzii-ne-smogla-dobitsya-priznaniya-viny-v-ubiystve-iz-mesti-276959410.html

Прокуратура Грузии не смогла добиться признания вины в убийстве из мести

Прокуратура Грузии не смогла добиться признания вины в убийстве из мести

Суд признал обвиняемого виновным лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T22:12+0400

2023-04-21T22:12+0400

2023-04-21T22:31+0400

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телавский районный суд

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Телавский районный суд не признал вину в убийстве мужчины, смертельно ранившего односельчанина в селе Арашенда, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Прокуратура утверждала, что обвиняемый 13 августа 2022 года из мести нанес опасные ранения ножом пострадавшему, который скончался вскоре после поступления в клинику. Теперь прокуратура намерена подать апелляцию для признания обвиняемого виновным в умышленном убийстве. Апелляция будет подана сразу после получения обоснованного решения районного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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грузия, новости, происшествия, телавский районный суд, генеральная прокуратура грузии