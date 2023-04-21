https://sputnik-georgia.ru/20230421/vavilov-o-voennom-sotrudnichestve-rf-i-kitaya-roli-makrona-i-antikitayskom-plane-baydena-276946391.html

Вавилов о военном сотрудничестве РФ и Китая, роли Макрона и антикитайском плане Байдена

Вавилов о военном сотрудничестве РФ и Китая, роли Макрона и антикитайском плане Байдена

Министр обороны КНР приехал в Москву для того, чтобы нарастить военно-техническое сотрудничество с Россией, от технологий которой до сих пор сильно зависит... 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T16:06+0400

2023-04-21T16:06+0400

2023-04-21T16:06+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Как устроено управление китайской армией, и почему союз с Россией для нее необходимость? Почему Макрон начал делать антиамериканские заявления после поездки в Пекин? Сможет ли Байден запретить инвестиции в Китай? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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