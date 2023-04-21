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Вавилов о военном сотрудничестве РФ и Китая, роли Макрона и антикитайском плане Байдена
Вавилов о военном сотрудничестве РФ и Китая, роли Макрона и антикитайском плане Байдена
Министр обороны КНР приехал в Москву для того, чтобы нарастить военно-техническое сотрудничество с Россией, от технологий которой до сих пор сильно зависит... 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T16:06+0400
2023-04-21T16:06+0400
2023-04-21T16:06+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Как устроено управление китайской армией, и почему союз с Россией для нее необходимость? Почему Макрон начал делать антиамериканские заявления после поездки в Пекин? Сможет ли Байден запретить инвестиции в Китай? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, в мире, видео, россия, китай, москва, пекин, видео
мультимедиа, в мире, видео, россия, китай, москва, пекин, видео
Вавилов о военном сотрудничестве РФ и Китая, роли Макрона и антикитайском плане Байдена
Министр обороны КНР приехал в Москву для того, чтобы нарастить военно-техническое сотрудничество с Россией, от технологий которой до сих пор сильно зависит Китай.
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Как устроено управление китайской армией, и почему союз с Россией для нее необходимость? Почему Макрон начал делать антиамериканские заявления после поездки в Пекин? Сможет ли Байден запретить инвестиции в Китай?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.