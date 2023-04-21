https://sputnik-georgia.ru/20230421/vneshnetorgovyy-oborot-za-pervyy-kvartal-vyros--s-kem-torguet-gruziya-276930027.html

Внешнеторговый оборот за первый квартал вырос – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот за первый квартал вырос – с кем торгует Грузия

Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T09:01+0400

2023-04-21T09:01+0400

2023-04-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,3 миллиарда долларов, что на 21% больше данных за январь-март 2022 года. Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Это на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 860,6 миллиона долларов, что на 18,2% больше аналогичного показателя за три месяца 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-марте 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 333,9%, табачных изделий – на 241,3% и спиртных напитков – на 72,7%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 48,9%, азотных удобрений – на 27,9%, медных руд и концентратов – на 24,1%, а также минеральной и пресной воды – на 20,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт табачных изделий – на 139,6%, легковых авто – на 82,4%, а также металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 55,8%. С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов – на 38,3%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2023 года составил 673,7 миллиона долларов, что составляет 14,1% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: США, Германия, Казахстан, Болгария и Кыргызстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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