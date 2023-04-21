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Внешнеторговый оборот за первый квартал вырос – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот за первый квартал вырос – с кем торгует Грузия
Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T09:01+0400
2023-04-21T09:01+0400
2023-04-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,3 миллиарда долларов, что на 21% больше данных за январь-март 2022 года. Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Это на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 860,6 миллиона долларов, что на 18,2% больше аналогичного показателя за три месяца 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-марте 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 333,9%, табачных изделий – на 241,3% и спиртных напитков – на 72,7%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 48,9%, азотных удобрений – на 27,9%, медных руд и концентратов – на 24,1%, а также минеральной и пресной воды – на 20,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт табачных изделий – на 139,6%, легковых авто – на 82,4%, а также металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 55,8%. С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов – на 38,3%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2023 года составил 673,7 миллиона долларов, что составляет 14,1% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: США, Германия, Казахстан, Болгария и Кыргызстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
Внешнеторговый оборот за первый квартал вырос – с кем торгует Грузия
Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года
ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,3 миллиарда долларов, что на 21% больше данных за январь-март 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-март 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
1 461,5
24,7
Импорт
3 322,2
21,0
Всего
4 783,7
22,1
Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Это на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 860,6 миллиона долларов, что на 18,2% больше аналогичного показателя за три месяца 2022 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-март 2023 год
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
411,7
333,9
Медные руды и концентраты
205,7
-24,1
Ферросплавы
81,8
-48,9
Вино
56,5
23,3
Азотные удобрения
55,2
-27,9
В январе-марте 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – на 333,9%, табачных изделий – на 241,3% и спиртных напитков – на 72,7%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 48,9%, азотных удобрений – на 27,9%, медных руд и концентратов – на 24,1%, а также минеральной и пресной воды – на 20,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-март 2023 год
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
474,5
82,4
Нефтепродукты
251,2
2,7
Газ
224,9
22,1
Медные руды и концентраты
130,7
-38,3
Лекарства
114,8
34,6
За отчетный период больше всего вырос импорт табачных изделий – на 139,6%, легковых авто – на 82,4%, а также металлоконструкций из черных металлов и их частей – на 55,8%.
С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов – на 38,3%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2023 года составил 673,7 миллиона долларов, что составляет 14,1% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2023 года
Страна
млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
673,7
19,3
Россия
666,9
73,7
Китай
376,0
-18,6
Азербайджан
373,9
5,2
Армения
321,5
88,5
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: США, Германия, Казахстан, Болгария и Кыргызстан.