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Граждане Грузии украли в ювелирном магазине Кипра украшения на 180 тысяч евро
Граждане Грузии украли в ювелирном магазине Кипра украшения на 180 тысяч евро
К делу будет привлечен Интерпол, а обвиняемых объявят в международный розыск 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T13:56+0400
2023-04-22T13:56+0400
2023-04-22T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Граждане Грузии – молодая женщина и мужчина – украли в ювелирном магазине города Лимассол на Кипре украшения на сумму 180 тысяч евро, теперь они объявлены в розыск по всему острову, сообщает телеканал "Рустави 2".Пока пара злоумышленников отвлекала продавца ювелирного магазина расспросами о разных изделиях и даже приобрела драгоценность ценой в 400 евро, третий сообщник в это время успел украсть бриллианты, подменив их на фальшивые. После этого все трое сразу покинули территорию магазина, однако камерам удалось их зафиксировать, и полиция сумела установить личности преступников. В тот же день записи были переданы службе безопасности аэропорта, чтобы грабители не смогли покинуть страну. В связи с инцидентом в аэропорту Лимассола полная мобилизация правоохранителей. Предполагается, что обвиняемые в краже бриллиантов на сумму 180 тысяч евро до сих пор находятся на Кипре. Уже известно, что к делу будет привлечен Интерпол, а обвиняемых объявят в международный розыск. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Граждане Грузии украли в ювелирном магазине Кипра украшения на 180 тысяч евро
К делу будет привлечен Интерпол, а обвиняемых объявят в международный розыск
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik.
Граждане Грузии – молодая женщина и мужчина – украли в ювелирном магазине города Лимассол на Кипре украшения на сумму 180 тысяч евро, теперь они объявлены в розыск по всему острову, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Местные СМИ называют инцидент "ограблением по сценарию голливудского фильма", так как мужчина и женщина вместе с третьим сообщником, личность которого сейчас устанавливается, смогли украсть бриллианты весом в пять карат без оружия.
Пока пара злоумышленников отвлекала продавца ювелирного магазина расспросами о разных изделиях и даже приобрела драгоценность ценой в 400 евро, третий сообщник в это время успел украсть бриллианты, подменив их на фальшивые.
После этого все трое сразу покинули территорию магазина, однако камерам удалось их зафиксировать, и полиция сумела установить личности преступников. В тот же день записи были переданы службе безопасности аэропорта, чтобы грабители не смогли покинуть страну.
В связи с инцидентом в аэропорту Лимассола полная мобилизация правоохранителей. Предполагается, что обвиняемые в краже бриллиантов на сумму 180 тысяч евро до сих пор находятся на Кипре.
Уже известно, что к делу будет привлечен Интерпол, а обвиняемых объявят в международный розыск.