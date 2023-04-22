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Конференция TEDxTbilisi 2023 cтартовала в столице Грузии
Конференция TEDxTbilisi 2023 cтартовала в столице Грузии
Основная тема TEDxTbilisi в этом году – поворотные моменты 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T12:40+0400
2023-04-22T12:40+0400
2023-04-22T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Конференция TEDxTbilisi стартовала в столичном выставочном центре Expo Georgia в субботу, 22 апреля, сообщают организаторы. TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design; технологии, развлечения, дизайн) – американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями.Их цель – распространение уникальных идей. Темы весьма обширны – наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии и развлечения.TEDx – проект TED, позволяющий отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED.Основная тема TEDxTbilisi в этом году – поворотные моменты. Чтобы поговорить на эту тему и поделиться своими достижениями с аудиторией TEDxTbilisi, на сцене соберутся интересные спикеры – деятели разных сфер.Рабочий язык TEDxTbilisi2023 – грузинский. Билеты на мероприятие можно приобрести онлайн.В разные годы спикерами TEDxTbilisi становились писатель, поэт, телеведущий и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе, супруга экс-президента Грузии Сандра Руловс, глава компании TBC Holding Мамука Хазарадзе и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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технологии, expo georgia, тбилиси, грузия, новости, общество
технологии, expo georgia, тбилиси, грузия, новости, общество
Конференция TEDxTbilisi 2023 cтартовала в столице Грузии
Основная тема TEDxTbilisi в этом году – поворотные моменты
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Конференция TEDxTbilisi стартовала в столичном выставочном центре Expo Georgia в субботу, 22 апреля, сообщают организаторы.
TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design; технологии, развлечения, дизайн) – американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями.
Их цель – распространение уникальных идей. Темы весьма обширны – наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии и развлечения.
TEDx – проект TED, позволяющий отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать независимые конференции в стиле TED.
Основная тема TEDxTbilisi в этом году – поворотные моменты. Чтобы поговорить на эту тему и поделиться своими достижениями с аудиторией TEDxTbilisi, на сцене соберутся интересные спикеры – деятели разных сфер.
Рабочий язык TEDxTbilisi2023 – грузинский. Билеты на мероприятие можно приобрести онлайн.
В разные годы спикерами TEDxTbilisi становились писатель, поэт, телеведущий и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе, супруга экс-президента Грузии Сандра Руловс, глава компании TBC Holding Мамука Хазарадзе и многие другие.