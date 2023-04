https://sputnik-georgia.ru/20230422/krupnyy-rayon-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-22-aprelya-276964428.html

Крупный район Тбилиси останется без воды 22 апреля

Крупный район Тбилиси останется без воды 22 апреля

До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T10:18+0400

2023-04-22T10:18+0400

2023-04-22T10:18+0400

вода

тбилиси

лило

вазиани

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_925777d16861e5d16bf073e2069bffde.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Georgian Water and Power проводит срочные технические работы на головном резервуаре водоснабжения в районе Исани, говорится в сообщении водораспределительной компании. Как поясняют в компании, в рамках работ технические бригады компании заменят поврежденную запорно-регулирующую арматуру на сети водохранилищ. Ограничения касаются Самгорского района: улиц Чирнахули, Стуруа, Абхазава, Мепринвелеоба и Наморадзе, поселка Диди Лило, Цинубани, Тетрихеви, Насагури, военного поселения Вазиани и части поселка Гамарджвеба. Воды не будет у населения I и II микрорайонов поселка Лило, I и II кварталов N1-8, IV-V кварталов, улиц Леонтия Мровели, Камо, Давиташвили, Тетрихеви, Твалчрелидзе, Юмашева, Прангулиани, Давиташвили, Кебурия, Хведелиани и прилегающих улиц.Кроме того, ограничения коснутся части Кахетинского шоссе, хозяйства Варкетили, аэропорта, Сакнавта, Орхеви, поселков станция Лило и Лочини и близлежащих населенных пунктов.Также с 09:00 22 апреля до 03:00 23 апреля подача воды будет ограничена на следующих улицах Самгорского района: Идумали, Цурцумия, Киндзмараули, Накашидзе, Пагава, Святой Варвары, Кизики, Гуматгеси, Энгурхеси, Станция Вели, Гвазава и на прилегающих улицах. Подача воды прекратится во втором поселении Навтлуги, в Квемо Мелитонета, на 31-м заводе, аэродроме и окрестных поселках Гачиани, Агтаклия, Каратаклия, Караджалари и Поладаанткари. В Крцанисском районе воды не будет в Верхней и Нижней Поничала, на Руставском шоссе, а также в поселках Поничала, поселении Гиганти, Зоовет, поселке Чала. Компания Georgian Water and Power приносит извинения клиентам за доставленные неудобства. До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды абонентам Georgian Water and Power рассылает заранее в виде смс-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11 или на сайте www.gwp.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

лило

вазиани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

вода, тбилиси, лило, вазиани, общество, новости, грузия