https://sputnik-georgia.ru/20230422/ochered-na-kanatku-v-tbilisi-kak-simvol-nachala-turisticheskogo-sezona---video-276971306.html
Очередь на канатку в Тбилиси как символ начала туристического сезона - видео
Очередь на канатку в Тбилиси как символ начала туристического сезона - видео
В столице Грузии снова огромные очереди на канатную дорогу, которая поднимает туристов с парка Рике до крепости Нарикала и аллеи Сололаки. Можно сказать, что... 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T17:16+0400
2023-04-22T17:16+0400
2023-04-22T17:46+0400
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Небольшая канатная дорога от парка Рике до крепости Нарикала расположена в самом центре города. Это одно из излюбленных развлечений для туристов, ведь из кабинки с высоты птичьего полета виден весь центр города! К тому же по канатной дороге можно быстро подняться до крепости и там же прогуляться по аллее Сололаки или зайти в Ботанический сад с верхнего входа. Уже в апреле к канатной дороге выстраиваются огромные очереди из туристов.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, канатная дорога, крушение канатки в тбилиси, туризм, туризм в грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, канатная дорога, крушение канатки в тбилиси, туризм, туризм в грузии, видео
Очередь на канатку в Тбилиси как символ начала туристического сезона - видео
17:16 22.04.2023 (обновлено: 17:46 22.04.2023)
В столице Грузии снова огромные очереди на канатную дорогу, которая поднимает туристов с парка Рике до крепости Нарикала и аллеи Сололаки. Можно сказать, что, раз появились такие огромные очереди на канатную дорогу, туристический сезон уже начался!
Небольшая канатная дорога от парка Рике до крепости Нарикала расположена в самом центре города. Это одно из излюбленных развлечений для туристов, ведь из кабинки с высоты птичьего полета виден весь центр города! К тому же по канатной дороге можно быстро подняться до крепости и там же прогуляться по аллее Сололаки или зайти в Ботанический сад с верхнего входа. Уже в апреле к канатной дороге выстраиваются огромные очереди из туристов.