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Очередь на канатку в Тбилиси как символ начала туристического сезона - видео

Очередь на канатку в Тбилиси как символ начала туристического сезона - видео

В столице Грузии снова огромные очереди на канатную дорогу, которая поднимает туристов с парка Рике до крепости Нарикала и аллеи Сололаки. Можно сказать, что... 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T17:16+0400

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Небольшая канатная дорога от парка Рике до крепости Нарикала расположена в самом центре города. Это одно из излюбленных развлечений для туристов, ведь из кабинки с высоты птичьего полета виден весь центр города! К тому же по канатной дороге можно быстро подняться до крепости и там же прогуляться по аллее Сололаки или зайти в Ботанический сад с верхнего входа. Уже в апреле к канатной дороге выстраиваются огромные очереди из туристов.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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