https://sputnik-georgia.ru/20230422/rost-850--rossiya-lidiruet-po-denezhnym-perevodam-v-gruziyu-276953786.html
Рост 850% – Россия лидирует по денежным переводам в Грузию
Рост 850% – Россия лидирует по денежным переводам в Грузию
Из России в Грузию за три месяца 2023 года поступило около 678,5 миллиона долларов – это 54% от общего объема денежных переводов в коммерческие банки страны... 22.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-22T20:00+0400
2023-04-22T20:00+0400
2023-04-22T20:00+0400
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Согласно данным Национального банка Грузии, всего объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года составил 1 255,7 миллиона долларов (рост 130,3%). В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, какие страны, кроме России, входят в топ-5 основных отправителей денег в страну. Что касается отправлений из Грузии, то за три месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 84,3 миллиона долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, экономика, грузино-российские отношения, инфографика
россия, грузия, новости, экономика, грузино-российские отношения, инфографика
Рост 850% – Россия лидирует по денежным переводам в Грузию
Из России в Грузию за три месяца 2023 года поступило около 678,5 миллиона долларов – это 54% от общего объема денежных переводов в коммерческие банки страны при помощи электронных систем переводов
Согласно данным Национального банка Грузии, всего объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года составил 1 255,7 миллиона долларов (рост 130,3%).
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, какие страны, кроме России, входят в топ-5 основных отправителей денег в страну.
Что касается отправлений из Грузии, то за три месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 84,3 миллиона долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период 2022 года.