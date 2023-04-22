https://sputnik-georgia.ru/20230422/rost-850--rossiya-lidiruet-po-denezhnym-perevodam-v-gruziyu-276953786.html

Рост 850% – Россия лидирует по денежным переводам в Грузию

Рост 850% – Россия лидирует по денежным переводам в Грузию

Из России в Грузию за три месяца 2023 года поступило около 678,5 миллиона долларов – это 54% от общего объема денежных переводов в коммерческие банки страны... 22.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-22T20:00+0400

2023-04-22T20:00+0400

2023-04-22T20:00+0400

россия

грузия

новости

экономика

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0b/275697747_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5b219d25bc46aa4b71c8ff4459045e18.png

Согласно данным Национального банка Грузии, всего объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года составил 1 255,7 миллиона долларов (рост 130,3%). В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, какие страны, кроме России, входят в топ-5 основных отправителей денег в страну. Что касается отправлений из Грузии, то за три месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 84,3 миллиона долларов, что на 13,8% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, новости, экономика, грузино-российские отношения, инфографика