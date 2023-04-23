https://sputnik-georgia.ru/20230423/kakovo-sostoyanie-zdorovya-ilii-ii---otvet-lechaschego-vracha-276992195.html

Каково состояние здоровья Илии II – ответ лечащего врача

Каково состояние здоровья Илии II – ответ лечащего врача

Нам никогда не приходилось вызывать скорую помощь для патриарха за 23 года, сообщила врач 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T16:25+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Состояние здоровья Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II удовлетворительное, рассказала личный врач патриарха Цисана Шартава. Накануне информацию об ухудшении здоровья Католикоса-Патриарха опроверг глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе. По ее словам, скорую помощь к патриарху не вызывали ни разу за 23 года. "Ситуация вполне удовлетворительная, скорую никогда не вызывали, никогда такого не было. Нам никогда не приходилось вызывать скорую помощь, насколько я знаю, за 23 года", – сказала Шартава. Илие II 4 января 2023 года исполнилось 90 лет. Он был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, цисана шартава, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii