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Каково состояние здоровья Илии II – ответ лечащего врача
Каково состояние здоровья Илии II – ответ лечащего врача
Нам никогда не приходилось вызывать скорую помощь для патриарха за 23 года, сообщила врач 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T16:25+0400
2023-04-23T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Состояние здоровья Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II удовлетворительное, рассказала личный врач патриарха Цисана Шартава. Накануне информацию об ухудшении здоровья Католикоса-Патриарха опроверг глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе. По ее словам, скорую помощь к патриарху не вызывали ни разу за 23 года. "Ситуация вполне удовлетворительная, скорую никогда не вызывали, никогда такого не было. Нам никогда не приходилось вызывать скорую помощь, насколько я знаю, за 23 года", – сказала Шартава. Илие II 4 января 2023 года исполнилось 90 лет. Он был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, цисана шартава, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, цисана шартава, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Каково состояние здоровья Илии II – ответ лечащего врача
16:25 23.04.2023 (обновлено: 16:27 23.04.2023)
Нам никогда не приходилось вызывать скорую помощь для патриарха за 23 года, сообщила врач
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Состояние здоровья Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II удовлетворительное, рассказала личный врач патриарха Цисана Шартава.
Накануне информацию об ухудшении здоровья Католикоса-Патриарха опроверг глава службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе.
"Чувствует себя стабильно, постоянно находится под наблюдением квалифицированных врачей", – сказала Шартава в эфире Первого канала.
По ее словам, скорую помощь к патриарху не вызывали ни разу за 23 года.
"Ситуация вполне удовлетворительная, скорую никогда не вызывали, никогда такого не было. Нам никогда не приходилось вызывать скорую помощь, насколько я знаю, за 23 года", – сказала Шартава.
Илие II 4 января 2023 года исполнилось 90 лет. Он был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.