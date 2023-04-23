Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230423/kategoricheski-s-goblinom-zapad-protiv-rosatoma-gensek-nato-v-kieve-i-zelenyy-psikhoz-es-276978933.html
Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС
Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T10:37+0400
2023-04-23T10:37+0400
мультимедиа
видео
в мире
киев
нато
росатом
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/17/276978762_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f48506cc3e130fe3270117c049cc1d75.jpg
Зачем генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев и возьмут ли Украину в альянс? Почему Запад решил бороться с российской ядерной энергетикой и причем здесь сериал "Чернобыль"? Выдержит ли европейская экономика вступление в ЕС Украины? Что делать с концертами исполнителей, которые встали на сторону Киева, но продолжают ездить на заработки в Россию? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/17/276978762_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f5ae29eb504aa19c85d3d02aa4ed3c25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, в мире, киев, нато, росатом, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, киев, нато, росатом, украина, видео

Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС

10:37 23.04.2023
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Зачем генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев и возьмут ли Украину в альянс? Почему Запад решил бороться с российской ядерной энергетикой и причем здесь сериал "Чернобыль"?
Выдержит ли европейская экономика вступление в ЕС Украины? Что делать с концертами исполнителей, которые встали на сторону Киева, но продолжают ездить на заработки в Россию?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0