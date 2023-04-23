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Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС
Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T10:37+0400
2023-04-23T10:37+0400
2023-04-23T10:37+0400
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Зачем генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев и возьмут ли Украину в альянс? Почему Запад решил бороться с российской ядерной энергетикой и причем здесь сериал "Чернобыль"? Выдержит ли европейская экономика вступление в ЕС Украины? Что делать с концертами исполнителей, которые встали на сторону Киева, но продолжают ездить на заработки в Россию? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!
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мультимедиа, видео, в мире, киев, нато, росатом, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, киев, нато, росатом, украина, видео
Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Зачем генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев и возьмут ли Украину в альянс? Почему Запад решил бороться с российской ядерной энергетикой и причем здесь сериал "Чернобыль"?
Выдержит ли европейская экономика вступление в ЕС Украины? Что делать с концертами исполнителей, которые встали на сторону Киева, но продолжают ездить на заработки в Россию?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!