https://sputnik-georgia.ru/20230423/kategoricheski-s-goblinom-zapad-protiv-rosatoma-gensek-nato-v-kieve-i-zelenyy-psikhoz-es-276978933.html

Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС

Категорически с Гоблином: Запад против Росатома, генсек НАТО в Киеве и зеленый психоз ЕС

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T10:37+0400

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Зачем генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев и возьмут ли Украину в альянс? Почему Запад решил бороться с российской ядерной энергетикой и причем здесь сериал "Чернобыль"? Выдержит ли европейская экономика вступление в ЕС Украины? Что делать с концертами исполнителей, которые встали на сторону Киева, но продолжают ездить на заработки в Россию? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, киев, нато, росатом, украина, видео