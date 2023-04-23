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МИД – граждан Грузии в Судане перевезли в более безопасное место

МИД – граждан Грузии в Судане перевезли в более безопасное место

В Судане остаются до 40 граждан Грузии, из них 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившихся там в командировке 23.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Граждане Грузии, находящиеся в Судане, переведены в более безопасное место, откуда и осуществят их дальнейшую эвакуацию, сообщает пресс-служба ведомства. В Судане остаются до 40 граждан Грузии, из них 20 – сотрудники грузинских авиакомпаний, находившихся там в командировке. Ранее граждане Грузии находились на территории, прилегающей к аэропорту Хартума. Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти Грузии при помощи международных партнеров работают над вопросом вывоза своих граждан из Судана. Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным ООН, из-за столкновений погибли более 400 человек, ранены более 3,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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