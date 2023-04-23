https://sputnik-georgia.ru/20230423/opyat-dozhdi---v-blizhayshie-dni-sinoptiki-obeschayut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-276996550.html

Опять дожди - в ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погоды в Грузии

Опять дожди - в ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погоды в Грузии

Обильные осадки могут инициировать и активизировать оползневые процессы в горных районах 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T23:49+0400

2023-04-23T23:49+0400

2023-04-23T23:49+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дожди, места грозы и град как в Восточной, так и Западной Грузии с вечера 23 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По информации агентства, с конца дня 23 апреля в высокогорных районах Восточной Грузии и с конца дня 24 апреля до утра 25 апреля в Западной Грузии ожидается ухудшение погоды. Ожидаемые проливные дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, возможны паводки. Также, по прогнозам синоптиков, обильные осадки могут инициировать и активизировать оползневые процессы в горных районах, а в отдельных местах формирование лавин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды