https://sputnik-georgia.ru/20230423/piraty-zakhvatili-v-krasnom-more-yakhtu-s-rossiyanami-na-bortu-276994795.html

Пираты захватили в Красном море яхту с россиянами на борту

Пираты захватили в Красном море яхту с россиянами на борту

Судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось 23.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Прогулочное судно 30 Minutes, пропавшее в Красном море несколько дней назад, экипаж которого состоит из трех россиян, захватили пираты, сообщила РИА Новости жена капитана судна Надежда Расина.Ранее она заявила, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.По словам Расиной, она обратилась в МИД РФ с просьбой посодействовать в поисках ее мужа и других членов экипажа. Она отметила, что владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.Посольство РФ в Саудовской Аравии данную ситуацию пока не прокомментировало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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