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Пираты захватили в Красном море яхту с россиянами на борту
Пираты захватили в Красном море яхту с россиянами на борту
Судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T20:31+0400
2023-04-23T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Прогулочное судно 30 Minutes, пропавшее в Красном море несколько дней назад, экипаж которого состоит из трех россиян, захватили пираты, сообщила РИА Новости жена капитана судна Надежда Расина.Ранее она заявила, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.По словам Расиной, она обратилась в МИД РФ с просьбой посодействовать в поисках ее мужа и других членов экипажа. Она отметила, что владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.Посольство РФ в Саудовской Аравии данную ситуацию пока не прокомментировало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, россия, новости, саудовская аравия, йемен
в мире, происшествия, россия, новости, саудовская аравия, йемен
Пираты захватили в Красном море яхту с россиянами на борту
20:31 23.04.2023 (обновлено: 21:28 23.04.2023)
Судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik.
Прогулочное судно 30 Minutes, пропавшее в Красном море несколько дней назад, экипаж которого состоит из трех россиян, захватили пираты, сообщила РИА Новости
жена капитана судна Надежда Расина.
Ранее она заявила, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.
По словам Расиной, она обратилась в МИД РФ с просьбой посодействовать в поисках ее мужа и других членов экипажа. Она отметила, что владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.
"Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет", – отметила Расина.
Посольство РФ в Саудовской Аравии данную ситуацию пока не прокомментировало.