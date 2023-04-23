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Стрельба в Измире – при нападении на кафе погиб человек
Стрельба в Измире – при нападении на кафе погиб человек
Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы пострадали более пяти человек, один погиб 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T17:46+0400
2023-04-23T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Кровавую бойню устроил неизвестный в заведении общественного питания, расположенном в районе Байраглы турецкого города Измир, сообщает Haber Global.По данным агентства, мужчина ворвался в кофейню и начал расстреливать посетителей.Сообщается, что в результате стрельбы пострадали более пяти человек.Раненых доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался.Причины произошедшего не сообщаются, идет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция
в мире, новости, происшествия, турция
Стрельба в Измире – при нападении на кафе погиб человек
17:46 23.04.2023 (обновлено: 18:24 23.04.2023)
Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы пострадали более пяти человек, один погиб
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Кровавую бойню устроил неизвестный в заведении общественного питания, расположенном в районе Байраглы турецкого города Измир, сообщает Haber Global.
По данным агентства, мужчина ворвался в кофейню и начал расстреливать посетителей.
Сообщается, что в результате стрельбы пострадали более пяти человек.
Раненых доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался.
Причины произошедшего не сообщаются, идет расследование.