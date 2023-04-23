https://sputnik-georgia.ru/20230423/strelba-v-izmire---pri-napadenii-na-kafe-pogib-chelovek-276993445.html

Стрельба в Измире – при нападении на кафе погиб человек

Стрельба в Измире – при нападении на кафе погиб человек

Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы пострадали более пяти человек, один погиб 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T17:46+0400

2023-04-23T17:46+0400

2023-04-23T18:24+0400

в мире

новости

происшествия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/28/237542806_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_ad54be15f67f50d4509c49e4ca9d7237.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Кровавую бойню устроил неизвестный в заведении общественного питания, расположенном в районе Байраглы турецкого города Измир, сообщает Haber Global.По данным агентства, мужчина ворвался в кофейню и начал расстреливать посетителей.Сообщается, что в результате стрельбы пострадали более пяти человек.Раненых доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался.Причины произошедшего не сообщаются, идет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, турция