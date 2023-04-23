https://sputnik-georgia.ru/20230423/ubiystvo-na-vostoke-gruzii---prokuratura-predyavila-obvinenie-zaderzhannomu-276991292.html

Убийство на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение задержанному

Убийство на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение задержанному

По версии следствия, в селе Чешо Ахметского района обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья ранили односельчанина 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T14:23+0400

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2023-04-23T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Ахметского района Кахети в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 20 апреля в селе Чешо Ахметского района обвиняемый на почве конфликта выстрелом из охотничьего ружья ранили односельчанина. В результате пострадавший скончался на месте. Полицейские задержали стрелявшего в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в Телавский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.

ахметский район

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