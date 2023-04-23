https://sputnik-georgia.ru/20230423/ubiystvo-na-vostoke-gruzii---prokuratura-predyavila-obvinenie-zaderzhannomu-276991292.html
Убийство на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение задержанному
Убийство на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение задержанному
По версии следствия, в селе Чешо Ахметского района обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья ранили односельчанина 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T14:23+0400
2023-04-23T14:23+0400
2023-04-23T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Ахметского района Кахети в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 20 апреля в селе Чешо Ахметского района обвиняемый на почве конфликта выстрелом из охотничьего ружья ранили односельчанина. В результате пострадавший скончался на месте. Полицейские задержали стрелявшего в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в Телавский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.
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грузия, новости, происшествия, ахметский район, кахети, телавский районный суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, ахметский район, кахети, телавский районный суд, генеральная прокуратура грузии
Убийство на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение задержанному
14:23 23.04.2023 (обновлено: 16:21 23.04.2023)
По версии следствия, в селе Чешо Ахметского района обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья ранили односельчанина
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Ахметского района Кахети в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие, проведенное МВД, установило, что 20 апреля в селе Чешо Ахметского района обвиняемый на почве конфликта выстрелом из охотничьего ружья ранили односельчанина. В результате пострадавший скончался на месте.
Полицейские задержали стрелявшего в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство", которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилас
ь в Телавский районный суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.