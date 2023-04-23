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Умышленное убийство в Тбилиси – МВД сообщает о задержании подозреваемых

Умышленное убийство в Тбилиси – МВД сообщает о задержании подозреваемых

Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире нанес смертельные ранения холодным оружием своему знакомому и... 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T18:25+0400

2023-04-23T18:25+0400

2023-04-23T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух человек по делу об умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По информации ведомства, 48-летний мужчина задержан по обвинению в совершении умышленного убийства, а второй задержанный, которому 46 лет, обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие установило, что 22 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире нанес смертельные ранения холодным оружием своему 34-летнему знакомому и скрылся с места преступления. В результате полученных ран мужчина скончался до того, как был доставлен в больницу. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Следствие также установило, что второй задержанный был свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию. В качестве вещественного доказательства изъято оружие преступления – нож.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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