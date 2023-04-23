https://sputnik-georgia.ru/20230423/umyshlennoe-ubiystvo-v-tbilisi--mvd-soobschaet-o-zaderzhanii-podozrevaemykh-276993575.html
Умышленное убийство в Тбилиси – МВД сообщает о задержании подозреваемых
Умышленное убийство в Тбилиси – МВД сообщает о задержании подозреваемых
Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире нанес смертельные ранения холодным оружием своему знакомому и... 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T18:25+0400
2023-04-23T18:25+0400
2023-04-23T18:26+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810028_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_4ef9a9ce4469c55b911de9ce330b7db6.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух человек по делу об умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии. По информации ведомства, 48-летний мужчина задержан по обвинению в совершении умышленного убийства, а второй задержанный, которому 46 лет, обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие установило, что 22 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире нанес смертельные ранения холодным оружием своему 34-летнему знакомому и скрылся с места преступления. В результате полученных ран мужчина скончался до того, как был доставлен в больницу. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Следствие также установило, что второй задержанный был свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию. В качестве вещественного доказательства изъято оружие преступления – нож.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810028_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_bca1c5ef45b4772fc1ea822578508016.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
Умышленное убийство в Тбилиси – МВД сообщает о задержании подозреваемых
18:25 23.04.2023 (обновлено: 18:26 23.04.2023)
Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире нанес смертельные ранения холодным оружием своему знакомому и скрылся с места преступления
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала двух человек по делу об умышленном убийстве, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По информации ведомства, 48-летний мужчина задержан по обвинению в совершении умышленного убийства, а второй задержанный, которому 46 лет, обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении.
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что 22 апреля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на съемной квартире нанес смертельные ранения холодным оружием своему 34-летнему знакомому и скрылся с места преступления.
В результате полученных ран мужчина скончался до того, как был доставлен в больницу. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам.
Следствие также установило, что второй задержанный был свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию.
В качестве вещественного доказательства изъято оружие преступления – нож.