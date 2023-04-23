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В Греции задержали грузина по подозрению в торговле людьми – СМИ

В Греции задержали грузина по подозрению в торговле людьми – СМИ

Мужчина перевозил в грузовике шесть иностранцев из Сирии, среди которых один ребенок 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T19:54+0400

2023-04-23T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Греческие полицейские задержали грузина по делу о незаконной торговле эмигрантами в Салониках, сообщил телеканал "Имеди. По данным СМИ, 51-летний мужчина перевозил в грузовике шесть иностранцев из Сирии, среди которых один ребенок. Все они были без документов. Грузина задержали, когда правоохранители остановили грузовик на пути в Салоники и решили его досмотреть. Полицейские управления эмиграции Мигдонии проводят предварительное следствие по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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