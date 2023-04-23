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В Грузии протестуют родители детей с ахондроплазией – видео
В Грузии протестуют родители детей с ахондроплазией – видео
В центре Тбилиси в воскресенье прошел марш в поддержку родителей детей с ахондроплазией. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T21:39+0400
2023-04-23T21:39+0400
2023-04-23T21:59+0400
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К протестующим родителям, требующим от правительства обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания, присоединились тбилисские врачи, родители детей с различными заболеваниями и простые граждане. Участники протеста провели шествие по проспекту Руставели от здания оперы и балета им. Захария Палиашвили до администрации правительства Грузии."Прошло четыре дня, мамы ночуют на улице. Мы умоляем, чтобы с нами встретился премьер-министр. У этих детей проблемы, несовместимые с жизнью, поэтому нашим детям нужна помощь", – сказала мать одного из детей с ахондроплазией.В Минздраве Грузии тем временем отмечают, что для внедрения в стране этого препарата требуется больше времени, так как он экспериментальный.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, протест, акция протеста, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, протест, акция протеста, акции протеста, видео
В Грузии протестуют родители детей с ахондроплазией – видео
21:39 23.04.2023 (обновлено: 21:59 23.04.2023)
В центре Тбилиси в воскресенье прошел марш в поддержку родителей детей с ахондроплазией. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция
К протестующим родителям, требующим от правительства обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания, присоединились тбилисские врачи, родители детей с различными заболеваниями и простые граждане. Участники протеста провели шествие по проспекту Руставели от здания оперы и балета им. Захария Палиашвили до администрации правительства Грузии.
"Прошло четыре дня, мамы ночуют на улице. Мы умоляем, чтобы с нами встретился премьер-министр. У этих детей проблемы, несовместимые с жизнью, поэтому нашим детям нужна помощь", – сказала мать одного из детей с ахондроплазией.
В Минздраве Грузии тем временем отмечают, что для внедрения в стране этого препарата требуется больше времени, так как он экспериментальный.