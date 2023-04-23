https://sputnik-georgia.ru/20230423/vrach-kliniki-vivamedi-rasskazala-o-sostoyanii-saakashvili-276994923.html

Врач клиники "Вивамеди" рассказала о состоянии Саакашвили

Врач клиники "Вивамеди" рассказала о состоянии Саакашвили

Отмечаются слабость, головокружение, потеря равновесия при вставании, сообщила врач 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T21:12+0400

2023-04-23T21:12+0400

2023-04-23T21:30+0400

грузия

общество

новости

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266113402_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64de4a362f25e964b384d330372670df.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, хотя и заслуживает внимания, рассказала врач клиники "Вивамеди" Тамар Чантурия. Саакашвили проходит лечение в гражданской клинике "Вивамеди" с мая прошлого года. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Мать экс-президента Гиули Аласания заявила СМИ, что в субботу, 22 апреля, осужденный дважды терял сознание. Однако по словам медсестер клиники, при их нахождении в палате потеря сознания не наблюдалась. Как отметила Чантурия, в одном из эпизодов у пациента просто подкосились ноги. По ее словам, пациента осмотрел невролог и исключил факт удара головой. Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, михаил саакашвили