https://sputnik-georgia.ru/20230423/vrach-kliniki-vivamedi-rasskazala-o-sostoyanii-saakashvili-276994923.html
Врач клиники "Вивамеди" рассказала о состоянии Саакашвили
Врач клиники "Вивамеди" рассказала о состоянии Саакашвили
Отмечаются слабость, головокружение, потеря равновесия при вставании, сообщила врач 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T21:12+0400
2023-04-23T21:12+0400
2023-04-23T21:30+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, хотя и заслуживает внимания, рассказала врач клиники "Вивамеди" Тамар Чантурия. Саакашвили проходит лечение в гражданской клинике "Вивамеди" с мая прошлого года. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Мать экс-президента Гиули Аласания заявила СМИ, что в субботу, 22 апреля, осужденный дважды терял сознание. Однако по словам медсестер клиники, при их нахождении в палате потеря сознания не наблюдалась. Как отметила Чантурия, в одном из эпизодов у пациента просто подкосились ноги. По ее словам, пациента осмотрел невролог и исключил факт удара головой. Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, михаил саакашвили
грузия, общество, новости, михаил саакашвили
Врач клиники "Вивамеди" рассказала о состоянии Саакашвили
21:12 23.04.2023 (обновлено: 21:30 23.04.2023)
Отмечаются слабость, головокружение, потеря равновесия при вставании, сообщила врач
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, хотя и заслуживает внимания, рассказала врач клиники "Вивамеди" Тамар Чантурия.
Саакашвили проходит лечение в гражданской клинике "Вивамеди" с мая прошлого года. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Мать экс-президента Гиули Аласания заявила СМИ, что в субботу, 22 апреля, осужденный дважды терял сознание. Однако по словам медсестер клиники, при их нахождении в палате потеря сознания не наблюдалась.
"Ситуация с Михаилом Саакашвили стабильная, но заслуживающая внимания. Отмечаются слабость, головокружение, потеря равновесия при вставании. Максимальная температура днем вчера была 37", – заявила Чантурия в эфире Первого канала.
Как отметила Чантурия, в одном из эпизодов у пациента просто подкосились ноги.
По ее словам, пациента осмотрел невролог и исключил факт удара головой.
Саакашвили – заключенный
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".