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Время Ч: Путин в зоне СВО, США против НЛО и генсек НАТО в Киеве – видео
Время Ч: Путин в зоне СВО, США против НЛО и генсек НАТО в Киеве – видео
Пентагон запросил больше 10 миллиардов долларов на борьбу с НЛО, ведь борьба с выдуманными угрозами – один из наиболее прибыльных бизнесов американских военных 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T18:33+0400
2023-04-23T18:33+0400
2023-04-23T18:46+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему сенаторы поверят рассказам Пентагона об НЛО и выделят деньги? Зачем Владимир Путин посетил зону СВО и как были выбраны места визита президента? О чем генсек НАТО Столтенберг говорил с Зеленским в Киеве? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, сша, киев, нато, видео
мультимедиа, видео, сша, киев, нато, видео
Время Ч: Путин в зоне СВО, США против НЛО и генсек НАТО в Киеве – видео
18:33 23.04.2023 (обновлено: 18:46 23.04.2023)
Пентагон запросил больше 10 миллиардов долларов на борьбу с НЛО, ведь борьба с выдуманными угрозами – один из наиболее прибыльных бизнесов американских военных
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Почему сенаторы поверят рассказам Пентагона об НЛО и выделят деньги? Зачем Владимир Путин посетил зону СВО и как были выбраны места визита президента? О чем генсек НАТО Столтенберг говорил с Зеленским в Киеве?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".