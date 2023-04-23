https://sputnik-georgia.ru/20230423/vremya-ch-putin-v-zone-svo-ssha-protiv-nlo-i-gensek-nato-v-kieve---video-276989984.html

Время Ч: Путин в зоне СВО, США против НЛО и генсек НАТО в Киеве – видео

Время Ч: Путин в зоне СВО, США против НЛО и генсек НАТО в Киеве – видео

Пентагон запросил больше 10 миллиардов долларов на борьбу с НЛО, ведь борьба с выдуманными угрозами – один из наиболее прибыльных бизнесов американских военных 23.04.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему сенаторы поверят рассказам Пентагона об НЛО и выделят деньги? Зачем Владимир Путин посетил зону СВО и как были выбраны места визита президента? О чем генсек НАТО Столтенберг говорил с Зеленским в Киеве? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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