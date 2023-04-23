https://sputnik-georgia.ru/20230423/vsemirno-izvestnyy-dzhazovyy-akkordeonist-vystupit-v-tbilisi-276676734.html
Всемирно известный джазовый аккордеонист выступит в Тбилиси
Всемирно известный джазовый аккордеонист выступит в Тбилиси
Во Франции Гальяно называют "священным монстром джаза" 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T10:34+0400
2023-04-23T10:34+0400
2023-04-23T10:34+0400
анонсы
тбилиси
франция
культура
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23787/08/237870822_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8bd8fc0e8a8a2105889882f95a0f23a5.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Всемирно известный французский композитор, музыкант, признанный аккордеонист номер один в мире Ришар Гальяно выступит на большой сцене Национального театра Руставели в Тбилиси 23 мая, сообщают организаторы.На своем соло-концерте под названием PASSION GALLIANO Ришар Гальяно впервые в сопровождении камерного оркестра исполнит мелодию "Танго для одного" грузинского композитора Натальи Тотибадзе. Мастерство французского аккордеониста итальянского происхождения Гальяно уже хорошо известно грузинским слушателям. С 2006 года Ришар Гальяно дал шесть полноценных концертов на сценах престижных концертных театров Тбилиси. Каждый раз Гальяно и его блестящие музыканты приводили в восторг слушателей. Примечательно, что во Франции его называют "священным монстром джаза". Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23787/08/237870822_31:0:991:720_1920x0_80_0_0_10cbf5b02d765cf173f25fd88e3750a0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анонсы , тбилиси, франция, культура, новости, грузия
анонсы , тбилиси, франция, культура, новости, грузия
Всемирно известный джазовый аккордеонист выступит в Тбилиси
Во Франции Гальяно называют "священным монстром джаза"
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik.
Всемирно известный французский композитор, музыкант, признанный аккордеонист номер один в мире Ришар Гальяно выступит на большой сцене Национального театра Руставели в Тбилиси 23 мая, сообщают
организаторы.
На своем соло-концерте под названием PASSION GALLIANO Ришар Гальяно впервые в сопровождении камерного оркестра исполнит мелодию "Танго для одного" грузинского композитора Натальи Тотибадзе.
Мастерство французского аккордеониста итальянского происхождения Гальяно уже хорошо известно грузинским слушателям.
С 2006 года Ришар Гальяно дал шесть полноценных концертов на сценах престижных концертных театров Тбилиси. Каждый раз Гальяно и его блестящие музыканты приводили в восторг слушателей.
Примечательно, что во Франции его называют "священным монстром джаза". Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона.