https://sputnik-georgia.ru/20230423/vsemirno-izvestnyy-dzhazovyy-akkordeonist-vystupit-v-tbilisi-276676734.html

Всемирно известный джазовый аккордеонист выступит в Тбилиси

Всемирно известный джазовый аккордеонист выступит в Тбилиси

Во Франции Гальяно называют "священным монстром джаза" 23.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Всемирно известный французский композитор, музыкант, признанный аккордеонист номер один в мире Ришар Гальяно выступит на большой сцене Национального театра Руставели в Тбилиси 23 мая, сообщают организаторы.На своем соло-концерте под названием PASSION GALLIANO Ришар Гальяно впервые в сопровождении камерного оркестра исполнит мелодию "Танго для одного" грузинского композитора Натальи Тотибадзе. Мастерство французского аккордеониста итальянского происхождения Гальяно уже хорошо известно грузинским слушателям. С 2006 года Ришар Гальяно дал шесть полноценных концертов на сценах престижных концертных театров Тбилиси. Каждый раз Гальяно и его блестящие музыканты приводили в восторг слушателей. Примечательно, что во Франции его называют "священным монстром джаза". Музыкант владеет игрой на всех разновидностях аккордеона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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