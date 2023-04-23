https://sputnik-georgia.ru/20230423/zhutkaya-statistika-v-2022-godu-schety-s-zhiznyu-v-gruzii-sveli-437-chelovek-276970655.html
Жуткая статистика: в 2022 году счеты с жизнью в Грузии свели 437 человек
Жуткая статистика: в 2022 году счеты с жизнью в Грузии свели 437 человек
Основная часть самоубийств приходится на Тбилиси, Аджарию и Квемо Картли 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T09:01+0400
2023-04-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. В Грузии в 2022 году с собой покончили 437 человек, из которых 18 – иностранцы, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, граждане Грузии составляют 96,6% покончивших с собой. Самому младшему из покончивших с собой иностранцев было 12 лет, а самому старшему – 81 год. Только двое покончивших с собой из всех иностранцев были женского пола. Что касается граждан Грузии, то в 2022 году счеты с жизнью свели 99 женщин и 321 – мужчина. Самому младшему мальчику, покончившему с собой, было 10 лет, а девочке – 15 лет. Треть всех самоубийств среди мужчин приходится на возраст от 40 лет, а среди женщин половина самоубийств приходится на возраст от 70 лет и старше. При этом самому старшему, покончившему с собой мужчине, гражданину Грузии, было 65 лет, а женщине – 97 лет. Кроме того, за указанный период попытки самоубийства предприняли 187 мужчин и 43 женщины. Основная часть самоубийств приходится на Тбилиси, Аджарию и Квемо Картли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, аджария, квемо картли, общество, новости, грузия
тбилиси, аджария, квемо картли, общество, новости, грузия
Жуткая статистика: в 2022 году счеты с жизнью в Грузии свели 437 человек
Основная часть самоубийств приходится на Тбилиси, Аджарию и Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. В Грузии в 2022 году с собой покончили 437 человек, из которых 18 – иностранцы, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, граждане Грузии составляют 96,6% покончивших с собой.
Что касается иностранных граждан, то в 2022 году счеты с жизнью в Грузии свели 7 граждан Турции, 4 гражданина России, один гражданин Азербайджана, гражданин США, гражданин Италии, гражданин Ирана и один человек, чье гражданство установить не удалось.
Самому младшему из покончивших с собой иностранцев было 12 лет, а самому старшему – 81 год. Только двое покончивших с собой из всех иностранцев были женского пола.
Что касается граждан Грузии, то в 2022 году счеты с жизнью свели 99 женщин и 321 – мужчина. Самому младшему мальчику, покончившему с собой, было 10 лет, а девочке – 15 лет.
Треть всех самоубийств среди мужчин приходится на возраст от 40 лет, а среди женщин половина самоубийств приходится на возраст от 70 лет и старше. При этом самому старшему, покончившему с собой мужчине, гражданину Грузии, было 65 лет, а женщине – 97 лет.
Кроме того, за указанный период попытки самоубийства предприняли 187 мужчин и 43 женщины.
Основная часть самоубийств приходится на Тбилиси, Аджарию и Квемо Картли.