https://sputnik-georgia.ru/20230424/chleny-zhyuri-na-nogakh-nutsa-buzaladze-voshla-v-top-20-american-idol-shou-prodolzhaetsya-277003519.html

Члены жюри на ногах: Нуца Бузаладзе вошла в топ-20 American Idol, шоу продолжается

Члены жюри на ногах: Нуца Бузаладзе вошла в топ-20 American Idol, шоу продолжается

В настоящее время идет голосование, в результате которого исполнительница сможет попасть в топ-12 конкурса 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T11:37+0400

2023-04-24T11:37+0400

2023-04-24T11:43+0400

новости

нуца бузаладзе

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277001002_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_498c902cef9821c04f628bd9de5106f5.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла в топ-20 конкурсантов американского мега-шоу American Idol, и теперь борется за путевку в топ-12 лучших финалистов. Нуца Бузаладзе исполнила Un-Break My Heart, как и просила одна из членов жюри Кэти Перри в прошлом выпуске – "без блесток". "Ты была уверена, тебе не нужно было ничего лишнего… Сегодня ты взяла зал и аудиторию своей сильной Нуцой", – сказала Перри, довольная выступлением грузинской исполнительницы.Еще один член жюри, легендарный певец Лайонел Ричи, своими словами растрогал Бузаладзе, сказав, что она самая трудящаяся из всех участников проекта. Что касается третьего члена жюри, то Люк Брайан отметил, что Нуца уже больше не шутит. Теперь идет голосование за то, чтобы Нуца попала в топ-12 финалистов проекта. Голосовать можно сегодня до 14:00 по тбилисскому времени. Голосовать за Нуцу можно тремя способами: Каждый из способов можно использовать для того, чтобы отдать по 10 голосов. Нуца Бузаладзе первая грузинка, которая принимает участие во всемирно известном проекте American Idol. Пока что из тура в тур она проходит с успехом. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, нуца бузаладзе, культура