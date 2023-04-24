https://sputnik-georgia.ru/20230424/chleny-zhyuri-na-nogakh-nutsa-buzaladze-voshla-v-top-20-american-idol-shou-prodolzhaetsya-277003519.html
Члены жюри на ногах: Нуца Бузаладзе вошла в топ-20 American Idol, шоу продолжается
Члены жюри на ногах: Нуца Бузаладзе вошла в топ-20 American Idol, шоу продолжается
В настоящее время идет голосование, в результате которого исполнительница сможет попасть в топ-12 конкурса 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T11:37+0400
2023-04-24T11:37+0400
2023-04-24T11:43+0400
новости
нуца бузаладзе
культура
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла в топ-20 конкурсантов американского мега-шоу American Idol, и теперь борется за путевку в топ-12 лучших финалистов. Нуца Бузаладзе исполнила Un-Break My Heart, как и просила одна из членов жюри Кэти Перри в прошлом выпуске – "без блесток". "Ты была уверена, тебе не нужно было ничего лишнего… Сегодня ты взяла зал и аудиторию своей сильной Нуцой", – сказала Перри, довольная выступлением грузинской исполнительницы.Еще один член жюри, легендарный певец Лайонел Ричи, своими словами растрогал Бузаладзе, сказав, что она самая трудящаяся из всех участников проекта. Что касается третьего члена жюри, то Люк Брайан отметил, что Нуца уже больше не шутит. Теперь идет голосование за то, чтобы Нуца попала в топ-12 финалистов проекта. Голосовать можно сегодня до 14:00 по тбилисскому времени. Голосовать за Нуцу можно тремя способами: Каждый из способов можно использовать для того, чтобы отдать по 10 голосов. Нуца Бузаладзе первая грузинка, которая принимает участие во всемирно известном проекте American Idol. Пока что из тура в тур она проходит с успехом. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, нуца бузаладзе, культура
новости, нуца бузаладзе, культура
Члены жюри на ногах: Нуца Бузаладзе вошла в топ-20 American Idol, шоу продолжается
11:37 24.04.2023 (обновлено: 11:43 24.04.2023)
В настоящее время идет голосование, в результате которого исполнительница сможет попасть в топ-12 конкурса
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла в топ-20 конкурсантов американского мега-шоу American Idol, и теперь борется за путевку в топ-12 лучших финалистов.
Нуца Бузаладзе исполнила Un-Break My Heart, как и просила одна из членов жюри Кэти Перри в прошлом выпуске – "без блесток".
"Ты была уверена, тебе не нужно было ничего лишнего… Сегодня ты взяла зал и аудиторию своей сильной Нуцой", – сказала Перри, довольная выступлением грузинской исполнительницы.
Еще один член жюри, легендарный певец Лайонел Ричи, своими словами растрогал Бузаладзе, сказав, что она самая трудящаяся из всех участников проекта.
Что касается третьего члена жюри, то Люк Брайан отметил, что Нуца уже больше не шутит.
Теперь идет голосование за то, чтобы Нуца попала в топ-12 финалистов проекта. Голосовать можно сегодня до 14:00 по тбилисскому времени.
Голосовать за Нуцу можно тремя способами:
пройти регистрацию на сайте конкурса;
с помощью аппликации American Idol app;
отправив 26 смс-сообщением по номеру 21523.
Каждый из способов можно использовать для того, чтобы отдать по 10 голосов.
Нуца Бузаладзе первая грузинка, которая принимает участие во всемирно известном проекте American Idol. Пока что из тура в тур она проходит с успехом.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.