https://sputnik-georgia.ru/20230424/chto-nelzya-delat-na-radonitsu-2023-primety-prazdnika-277022702.html

Что нельзя делать на Радоницу 2023: приметы праздника

Что нельзя делать на Радоницу 2023: приметы праздника

Православная церковь 25 апреля празднует Радоницу – день особого поминания умерших 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T15:59+0400

2023-04-24T15:59+0400

2023-04-24T16:11+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23571/95/235719537_0:430:2747:1975_1920x0_80_0_0_bc80d42d02c61a81b70327b9fec83f7a.jpg

Что нельзя делать на Радоницу и о приметах "родительского вторника", читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать На Радоницу с утра принято идти в церковь, отстоять службу и помолиться за умерших. Праздник является символом Воскресения и будущей бессмертной жизни христиан, поэтому после богослужения верующие идут на кладбище, чтобы с усопшими поделиться пасхальной радостью. Нельзя на кладбище устраивать праздничное застолье – церковь это не приветствует. Нельзя также курить и распивать алкоголь. В праздник на могилках ставят свечи и читают молитвы. Помянуть усопших можно дома за трапезой, однако нельзя злоупотреблять спиртным. Нельзя на Радоницу заниматься сельхозработами – по приметам можно остаться без урожая. На Радоницу нельзя венчаться, так как по вторникам Таинство Венчания не проводится, однако регистрировать брак в праздник можно, потому как это обычный непостный день, в который поминают усопших. Нельзя на Радоницу капризничать, ссориться, раздражаться и ругаться – можно весь год провести, выясняя отношения. В праздник нужно делать добрые дела, а также подавать милостыню, с просьбой помолиться за усопших. Приметы праздника На Радоницу проводили обряд окликания дождя, так как дождь в праздник – хорошая примета, сулящая богатый урожай. Поэтому детвора бегала в "родительский вторник" по селу, окликая дождь. По приметам дождевая вода помогала сохранить красоту и молодость, поэтому девушки умывались ею вечером через серебряные или золотые кольца.Хорошая примета, если новолуние совпадает с Радоницей – значит год будет урожайным. Убывающая Луна предсказывает неурожайный год. Хорошая примета – первым прийти в праздник на кладбище: можно заручиться покровительством умерших. Нельзя беременным посещать кладбище на Радоницу – это плохая примета, ребенок может родиться с изъяном. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников