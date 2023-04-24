Достопримечательности Грузии: удивительные места Дедоплисцкаро – фото
Район степной и полупустынный, ехать до него около двух часов из Тбилиси.
Район степной и полупустынный, ехать до него около двух часов из Тбилиси.
Однако поездка очень понравится любителям природы.
Однако поездка очень понравится любителям природы.
Ведь в Дедоплисцкаро есть на что посмотреть.
Ведь в Дедоплисцкаро есть на что посмотреть.
Но что же интересного есть в самом Дедоплисцкаро?
Но что же интересного есть в самом Дедоплисцкаро?
К северу от города, который является административным центром района, расположена старинная крепость Хорнабуджи.
К северу от города, который является административным центром района, расположена старинная крепость Хорнабуджи.
Дойти до нее можно пешком, если следовать указателям по маршруту.
Дойти до нее можно пешком, если следовать указателям по маршруту.
Хорнабуджи была основана в V веке.
Хорнабуджи была основана в V веке.
После археологических раскопок близ крепости были обнаружены фрагменты древнейших поселений.
После археологических раскопок близ крепости были обнаружены фрагменты древнейших поселений.
Как выяснилось, люди проживали тут еще с древнейших времен.
Как выяснилось, люди проживали тут еще с древнейших времен.
Цитадель расположена высоко над Алазанской долиной.
Цитадель расположена высоко над Алазанской долиной.
В безоблачную погоду с крепости открываются умопомрачительные виды.
В безоблачную погоду с крепости открываются умопомрачительные виды.
На скале, на которой находилась крепость, сохранились руины крепостных стен и башен.
На скале, на которой находилась крепость, сохранились руины крепостных стен и башен.
Также тут можно увидеть руины резервуара для воды и других помещений.
Также тут можно увидеть руины резервуара для воды и других помещений.
До почти разрушенной цитадели ведет извилистая тропа, проходящая через башни.
До почти разрушенной цитадели ведет извилистая тропа, проходящая через башни.
В начале тропы, немного сбоку, в скале можно обнаружить небольшие пещеры.
В начале тропы, немного сбоку, в скале можно обнаружить небольшие пещеры.
Иногда в них даже можно увидеть летучих мышей. Подниматься следует очень аккуратно, тропа вверх на крепость не из простых.
Иногда в них даже можно увидеть летучих мышей. Подниматься следует очень аккуратно, тропа вверх на крепость не из простых.
Понадобится некая сноровка и отсутствие боязни высоты, потому что местами тропа идёт вдоль обрыва.
Понадобится некая сноровка и отсутствие боязни высоты, потому что местами тропа идёт вдоль обрыва.
Но это мало кого останавливает, и в хорошую погоду наверху можно застать любителей активного отдыха.
Но это мало кого останавливает, и в хорошую погоду наверху можно застать любителей активного отдыха.
В другой стороне Дедоплисцкаро расположен монастырь и храм святого Илии Тезбители. Святыня была построена на горе Элиа в VI веке.
В другой стороне Дедоплисцкаро расположен монастырь и храм святого Илии Тезбители. Святыня была построена на горе Элиа в VI веке.
По пути в монастырь открываются чудесные виды на горы и долины, а с территории монастыря видно озеро.
По пути в монастырь открываются чудесные виды на горы и долины, а с территории монастыря видно озеро.
Часовня пережила войны, но, несмотря на это, хорошо сохранилась. В наше время здесь совершаются постоянные богослужения, а второго августа паломники приходят сюда, чтобы отметить день Святого Илии Тезбители.
Часовня пережила войны, но, несмотря на это, хорошо сохранилась. В наше время здесь совершаются постоянные богослужения, а второго августа паломники приходят сюда, чтобы отметить день Святого Илии Тезбители.
Если ехать из Тбилиси на маршрутке, то лучше остаться в Дедоплисцкаро на ночь, потому что успеть всё посмотреть и не устать будет невозможно.
Если ехать из Тбилиси на маршрутке, то лучше остаться в Дедоплисцкаро на ночь, потому что успеть всё посмотреть и не устать будет невозможно.
А утром нового дня перед выездом обратно можно отправиться в Орлиное ущелье.
А утром нового дня перед выездом обратно можно отправиться в Орлиное ущелье.
Орлиное ущелье идеально для наблюдения за птицами, обычно сюда именно за этим приезжает множество туристов.
Орлиное ущелье идеально для наблюдения за птицами, обычно сюда именно за этим приезжает множество туристов.
Здесь можно увидеть более шестидесяти видов птиц. Вооружитесь биноклем перед походом – не пожалеете.
Здесь можно увидеть более шестидесяти видов птиц. Вооружитесь биноклем перед походом – не пожалеете.
В само ущелье ведёт пешеходная тропа, уходящая вглубь каньона. Там можно увидеть несколько водопадов. Для любителей походов построили мостики, поставили лестницы на крутых спусках и оборудовали канатные держатели на тяжёлых подъёмах, чтобы путешествовать по каньону, напоминающему дикие джунгли, было максимально комфортно.
В само ущелье ведёт пешеходная тропа, уходящая вглубь каньона. Там можно увидеть несколько водопадов. Для любителей походов построили мостики, поставили лестницы на крутых спусках и оборудовали канатные держатели на тяжёлых подъёмах, чтобы путешествовать по каньону, напоминающему дикие джунгли, было максимально комфортно.