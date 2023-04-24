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Достопримечательности Грузии: удивительные места Дедоплисцкаро – фото
Достопримечательности Грузии: удивительные места Дедоплисцкаро – фото
Муниципалитет Дедоплисцкаро в Грузии является одним из самых больших, но при этом одним из самых малонаселенных. Смотрите фоторепортаж Sputnik из этого... 24.04.2023, Sputnik Грузия
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Дедоплисцкаро расположен на юго-востоке Грузии, в регионе Кахети, в 115 километрах от столицы страны, Тбилиси. Ехать на машине из столицы до Дедоплисцкаро примерно два часа.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм, туризм в грузии, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм, туризм в грузии, фото

Достопримечательности Грузии: удивительные места Дедоплисцкаро – фото

22:06 24.04.2023 (обновлено: 22:40 24.04.2023)
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Муниципалитет Дедоплисцкаро в Грузии является одним из самых больших, но при этом одним из самых малонаселенных. Смотрите фоторепортаж Sputnik из этого удивительного места.
Дедоплисцкаро расположен на юго-востоке Грузии, в регионе Кахети, в 115 километрах от столицы страны, Тбилиси. Ехать на машине из столицы до Дедоплисцкаро примерно два часа.
© photo: Sputnik / Stringer

Район степной и полупустынный, ехать до него около двух часов из Тбилиси.

Район степной и полупустынный, ехать до него около двух часов из Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/26
© photo: Sputnik / Stringer

Район степной и полупустынный, ехать до него около двух часов из Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако поездка очень понравится любителям природы.

Однако поездка очень понравится любителям природы. - Sputnik Грузия
2/26
© photo: Sputnik / Stringer

Однако поездка очень понравится любителям природы.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь в Дедоплисцкаро есть на что посмотреть.

Ведь в Дедоплисцкаро есть на что посмотреть. - Sputnik Грузия
3/26
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь в Дедоплисцкаро есть на что посмотреть.

© photo: Sputnik / Stringer

Но что же интересного есть в самом Дедоплисцкаро?

Но что же интересного есть в самом Дедоплисцкаро? - Sputnik Грузия
4/26
© photo: Sputnik / Stringer

Но что же интересного есть в самом Дедоплисцкаро?

© photo: Sputnik / Stringer

К северу от города, который является административным центром района, расположена старинная крепость Хорнабуджи.

К северу от города, который является административным центром района, расположена старинная крепость Хорнабуджи. - Sputnik Грузия
5/26
© photo: Sputnik / Stringer

К северу от города, который является административным центром района, расположена старинная крепость Хорнабуджи.

© photo: Sputnik / Stringer

Дойти до нее можно пешком, если следовать указателям по маршруту.

Дойти до нее можно пешком, если следовать указателям по маршруту. - Sputnik Грузия
6/26
© photo: Sputnik / Stringer

Дойти до нее можно пешком, если следовать указателям по маршруту.

© photo: Sputnik / Stringer

Хорнабуджи была основана в V веке.

Хорнабуджи была основана в V веке. - Sputnik Грузия
7/26
© photo: Sputnik / Stringer

Хорнабуджи была основана в V веке.

© photo: Sputnik / Stringer

После археологических раскопок близ крепости были обнаружены фрагменты древнейших поселений.

После археологических раскопок близ крепости были обнаружены фрагменты древнейших поселений. - Sputnik Грузия
8/26
© photo: Sputnik / Stringer

После археологических раскопок близ крепости были обнаружены фрагменты древнейших поселений.

© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснилось, люди проживали тут еще с древнейших времен.

Как выяснилось, люди проживали тут еще с древнейших времен. - Sputnik Грузия
9/26
© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснилось, люди проживали тут еще с древнейших времен.

© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель расположена высоко над Алазанской долиной.

Цитадель расположена высоко над Алазанской долиной. - Sputnik Грузия
10/26
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель расположена высоко над Алазанской долиной.

© photo: Sputnik / Stringer

В безоблачную погоду с крепости открываются умопомрачительные виды.

В безоблачную погоду с крепости открываются умопомрачительные виды. - Sputnik Грузия
11/26
© photo: Sputnik / Stringer

В безоблачную погоду с крепости открываются умопомрачительные виды.

© photo: Sputnik / Stringer

На скале, на которой находилась крепость, сохранились руины крепостных стен и башен.

На скале, на которой находилась крепость, сохранились руины крепостных стен и башен. - Sputnik Грузия
12/26
© photo: Sputnik / Stringer

На скале, на которой находилась крепость, сохранились руины крепостных стен и башен.

© photo: Sputnik / Stringer

Также тут можно увидеть руины резервуара для воды и других помещений.

Также тут можно увидеть руины резервуара для воды и других помещений. - Sputnik Грузия
13/26
© photo: Sputnik / Stringer

Также тут можно увидеть руины резервуара для воды и других помещений.

© photo: Sputnik / Stringer

До почти разрушенной цитадели ведет извилистая тропа, проходящая через башни.

До почти разрушенной цитадели ведет извилистая тропа, проходящая через башни. - Sputnik Грузия
14/26
© photo: Sputnik / Stringer

До почти разрушенной цитадели ведет извилистая тропа, проходящая через башни.

© photo: Sputnik / Stringer

В начале тропы, немного сбоку, в скале можно обнаружить небольшие пещеры.

В начале тропы, немного сбоку, в скале можно обнаружить небольшие пещеры. - Sputnik Грузия
15/26
© photo: Sputnik / Stringer

В начале тропы, немного сбоку, в скале можно обнаружить небольшие пещеры.

© photo: Sputnik / Stringer

Иногда в них даже можно увидеть летучих мышей. Подниматься следует очень аккуратно, тропа вверх на крепость не из простых.

Иногда в них даже можно увидеть летучих мышей. Подниматься следует очень аккуратно, тропа вверх на крепость не из простых. - Sputnik Грузия
16/26
© photo: Sputnik / Stringer

Иногда в них даже можно увидеть летучих мышей. Подниматься следует очень аккуратно, тропа вверх на крепость не из простых.

© photo: Sputnik / Stringer

Понадобится некая сноровка и отсутствие боязни высоты, потому что местами тропа идёт вдоль обрыва.

Понадобится некая сноровка и отсутствие боязни высоты, потому что местами тропа идёт вдоль обрыва. - Sputnik Грузия
17/26
© photo: Sputnik / Stringer

Понадобится некая сноровка и отсутствие боязни высоты, потому что местами тропа идёт вдоль обрыва.

© photo: Sputnik / Stringer

Но это мало кого останавливает, и в хорошую погоду наверху можно застать любителей активного отдыха.

Но это мало кого останавливает, и в хорошую погоду наверху можно застать любителей активного отдыха. - Sputnik Грузия
18/26
© photo: Sputnik / Stringer

Но это мало кого останавливает, и в хорошую погоду наверху можно застать любителей активного отдыха.

© photo: Sputnik / Stringer

В другой стороне Дедоплисцкаро расположен монастырь и храм святого Илии Тезбители. Святыня была построена на горе Элиа в VI веке.

В другой стороне Дедоплисцкаро расположен монастырь и храм святого Илии Тезбители. Святыня была построена на горе Элиа в VI веке. - Sputnik Грузия
19/26
© photo: Sputnik / Stringer

В другой стороне Дедоплисцкаро расположен монастырь и храм святого Илии Тезбители. Святыня была построена на горе Элиа в VI веке.

© photo: Sputnik / Stringer

По пути в монастырь открываются чудесные виды на горы и долины, а с территории монастыря видно озеро.

По пути в монастырь открываются чудесные виды на горы и долины, а с территории монастыря видно озеро. - Sputnik Грузия
20/26
© photo: Sputnik / Stringer

По пути в монастырь открываются чудесные виды на горы и долины, а с территории монастыря видно озеро.

© photo: Sputnik / Stringer

Часовня пережила войны, но, несмотря на это, хорошо сохранилась. В наше время здесь совершаются постоянные богослужения, а второго августа паломники приходят сюда, чтобы отметить день Святого Илии Тезбители.

Часовня пережила войны, но, несмотря на это, хорошо сохранилась. В наше время здесь совершаются постоянные богослужения, а второго августа паломники приходят сюда, чтобы отметить день Святого Илии Тезбители. - Sputnik Грузия
21/26
© photo: Sputnik / Stringer

Часовня пережила войны, но, несмотря на это, хорошо сохранилась. В наше время здесь совершаются постоянные богослужения, а второго августа паломники приходят сюда, чтобы отметить день Святого Илии Тезбители.

© photo: Sputnik / Stringer

Если ехать из Тбилиси на маршрутке, то лучше остаться в Дедоплисцкаро на ночь, потому что успеть всё посмотреть и не устать будет невозможно.

Если ехать из Тбилиси на маршрутке, то лучше остаться в Дедоплисцкаро на ночь, потому что успеть всё посмотреть и не устать будет невозможно. - Sputnik Грузия
22/26
© photo: Sputnik / Stringer

Если ехать из Тбилиси на маршрутке, то лучше остаться в Дедоплисцкаро на ночь, потому что успеть всё посмотреть и не устать будет невозможно.

© photo: Sputnik / Stringer

А утром нового дня перед выездом обратно можно отправиться в Орлиное ущелье.

А утром нового дня перед выездом обратно можно отправиться в Орлиное ущелье. - Sputnik Грузия
23/26
© photo: Sputnik / Stringer

А утром нового дня перед выездом обратно можно отправиться в Орлиное ущелье.

© photo: Sputnik / Stringer

Орлиное ущелье идеально для наблюдения за птицами, обычно сюда именно за этим приезжает множество туристов.

Орлиное ущелье идеально для наблюдения за птицами, обычно сюда именно за этим приезжает множество туристов. - Sputnik Грузия
24/26
© photo: Sputnik / Stringer

Орлиное ущелье идеально для наблюдения за птицами, обычно сюда именно за этим приезжает множество туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь можно увидеть более шестидесяти видов птиц. Вооружитесь биноклем перед походом – не пожалеете.

Здесь можно увидеть более шестидесяти видов птиц. Вооружитесь биноклем перед походом – не пожалеете. - Sputnik Грузия
25/26
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь можно увидеть более шестидесяти видов птиц. Вооружитесь биноклем перед походом – не пожалеете.

© photo: Sputnik / Stringer

В само ущелье ведёт пешеходная тропа, уходящая вглубь каньона. Там можно увидеть несколько водопадов. Для любителей походов построили мостики, поставили лестницы на крутых спусках и оборудовали канатные держатели на тяжёлых подъёмах, чтобы путешествовать по каньону, напоминающему дикие джунгли, было максимально комфортно.

В само ущелье ведёт пешеходная тропа, уходящая вглубь каньона. Там можно увидеть несколько водопадов. Для любителей походов построили мостики, поставили лестницы на крутых спусках и оборудовали канатные держатели на тяжёлых подъёмах, чтобы путешествовать по каньону, напоминающему дикие джунгли, было максимально комфортно. - Sputnik Грузия
26/26
© photo: Sputnik / Stringer

В само ущелье ведёт пешеходная тропа, уходящая вглубь каньона. Там можно увидеть несколько водопадов. Для любителей походов построили мостики, поставили лестницы на крутых спусках и оборудовали канатные держатели на тяжёлых подъёмах, чтобы путешествовать по каньону, напоминающему дикие джунгли, было максимально комфортно.

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