Достопримечательности Грузии: удивительные места Дедоплисцкаро – фото

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В само ущелье ведёт пешеходная тропа, уходящая вглубь каньона. Там можно увидеть несколько водопадов. Для любителей походов построили мостики, поставили лестницы на крутых спусках и оборудовали канатные держатели на тяжёлых подъёмах, чтобы путешествовать по каньону, напоминающему дикие джунгли, было максимально комфортно.