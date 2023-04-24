https://sputnik-georgia.ru/20230424/igry-s-vlastyu-ili-vo-vlast-ili-kto-v-gruzii-govorit-ot-litsa-naroda-277033797.html

Игры с властью или во власть, или кто в Грузии говорит от лица народа

Игры с властью или во власть, или кто в Грузии говорит от лица народа

Вопрос, вынесенный в заголовок, непростой. С одной стороны, от имени грузинского народа говорят все кому не лень, а с другой – не говорит никто, считает... 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T21:58+0400

2023-04-24T21:58+0400

2023-04-24T22:33+0400

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грузинская мечта

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От требований и чаяний населения бесконечно далеки и правящая партия, и оппозиция. Но позвольте! – возмутится недоумевающий читатель. – Смысл и суть существования политической партии в том, что она воплощает, представляет позицию и мнение какого-либо слоя общества. Или, по крайней мере, внушительной и авторитетной группы граждан. Как могут их проблемы и интересы не пересекаться?! Давайте мыслить, как продвинутые обыватели. Логика в недоумении, безусловно, присутствует, но смотря от чего отталкиваться в рассуждениях. Да, в Грузии созданы партии. Да, идет ожесточенная межпартийная борьба. Налицо полноводные реки компроматов и целые моря подковерных интриг – "желтая" пресса буквально кишит ими. Однако в Грузии нет… политики. А раз политики нет, то и политикам нет необходимости ею заниматься. И представлять они в таком случае могут исключительно себя. Согласен, все это изрядно отдает софистикой, тем более что партиям нужны, если не сторонники, то хотя бы избиратели. Но и этому существует объяснение: поскольку верящих политикам людей становится все меньше, власть в Грузии преимущественно держится на политтехнологиях. Что во многом объясняет, почему у нас в таком в ходу внутренний компромат и заявления партнеров извне, которые парламентское большинство и оппонирующая ему оппозиция толкуют по-своему. Главное – каждый засчитывает их в свою пользу. Разница лишь в том, что на стороне правящей команды неоспоримое преимущество – она уже во власти и в ее руках полностью сосредоточен мощный административный ресурс. В сложившейся ситуации все, по сути дела, решает он, а не разочарованный избиратель. "В это страшное и судьбоносное время любое "новшество" забивает очередной гвоздь в, образно говоря, гроб, предназначенный власти", – так смело аккумулирует разнообразные оппозиционные оценки газета "Сакартвелос Республика", обычно лояльно настроенная в адрес правительственной позиции. Дело в том, что правящая партия, похоже, забывает какой ценой была обеспечена ее победа. Она, не задумываясь, анонсирует от имени народа свои решения и нередко попадает впросак. А в последнее время ее и вовсе подстерегают на каждом шагу очень неприятные сюрпризы. Примечательно, что те, кто их преподносит, тоже подают свое красноречие от имени или во имя грузинских граждан. С начала года многолюдными массовыми акциями не перестает грозить правящей команде ее главный оппонент – "Единое национальное движение". В принципе, из его призывов не совсем понятно, что хорошего и полезного сулит грузинским гражданам кардинальная смена власти в стране. Как и то, с какой стати население должно в едином порыве вставать на защиту глубоко скомпрометировавшего себя экс-президента Михаила Саакашвили?! Но в отсутствии реальной политики обмен шила на мыло – процесс для партий вполне закономерный. Неожиданным сюрпризом (не по части проблем, а в плане решимости при их постановке) стал протест президента страны в ходе ее отчета перед парламентом. Пафос Саломе Зурабишвили – "почему вы отдалились от воли народа и полученного от него мандата доверия?" – сам по себе достоин одобрения, если не восхищения. Если б только сама госпожа президент не была столь же далека от него, как и все остальные. Это подтверждают ее предыдущие заявления и поступки, прежде всего, крайне болезненная реакция на мнение представителей общественности. "Хочу выразить солидарность с гражданами Грузии, с ее населением", – такие признания радуют слух, особенно если это голос извне. Такими словами солидарность с грузинским народом выразила евродепутат Виола фон Крамон, пришедшая на одну из акций протеста. Вот только сюрприз подозрительно удачно вписался в общую череду событий, придав их критической цепочке оттенок системности. Настолько явный, что кое-кто из представителей правящей партии сравнил визит многоуважаемой Виолы с желанием "насильно быть милым". "Санкции, объявленные сегодня в отношении 4 коррумпированных лиц, выражают твердую решимость Соединенных Штатов Америки искоренять коррупцию и оказывать грузинскому народу помощь для достижения успехов в строительстве демократического общества", – пояснила заявление госсекретаря американский посол Келли Дегнан. При всей шаблонной выхолощенности дипломатического языка хотелось бы, конечно, верить в искренность порывов нашего заокеанского стратегического партнера. Тем более, что изобличение названных лиц даже без предъявления американской стороной конкретных фактов никаких сомнений и споров у грузинской общественности не вызвало. Вдобавок один из высокопоставленных судей во всей красе продемонстрировал "глубину" и "широту" мышления, обиженно прокомментировав учрежденные против него санкции лишь как запрет на въезд в страну. Дескать, мой дед в Америку не ездил, и мне от этого тоже не особенно обломится… Аналитики воспринимают все в ином свете. Вахтанг Дзабирадзе не сомневается, что это своего рода предупреждение "Грузинской мечте". Действительно, согласно международной практике, государство вправе, не объясняя причин, отказать кому-то во въезде. Но заявлять об этом на уровне одного из высших государственных чинов – это уже акт политический. Отсутствие же конкретики политолог, вопреки реакции грузинского руководства, объясняет как раз нежеланием грубо вмешиваться во внутренние дела страны и деятельность грузинского суда. Что касается нас, продвинутых обывателей, то очень хотелось бы верить в искренность заокеанских союзников. Тем не менее трудно допустить, что там не смогли предусмотреть элементарных последствий этого акта. Радикальная оппозиция немедленно воспрянула духом, истолковав его как поддержку в подготовке к решительной смене власти. Следующие санкции коснутся Ираклия Кобахидзе и Бидзины Иванишвили – не скрывает она злорадства, так как давно давила на это. В свою очередь эксперты и аналитики, даже не вникая особо в характер и суть обвинений, скрестили шпаги исключительно на том, чем они обернутся для действующей власти. То есть народ, общество, интересы граждан как-то легко вылетели у всех из головы, уступив место очередному витку поляризации. "Раздавленный в борьбе верблюдов верблюжонок" – название публицистической статьи в одной из грузинских газет. Нетрудно догадаться, что под верблюжонком подразумевается Грузия, которая может пострадать в результате схватки мировых сверхдержав. Тем не менее общий настрой автора свидетельствует о том, что дело не в грузинском народе, а в шансах выжить действующей власти. Сумеет ли она удержать позиции? Большинству грузинских граждан это, похоже, давно безразлично. Они убедились, что к их мнению, как это ни печально, никто сегодня прислушиваться не готов и выражать его не намерен… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

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грузия, обзоры, аналитика, политика, колумнисты, сша, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , келли дегнан, грузинская мечта