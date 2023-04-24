https://sputnik-georgia.ru/20230424/lavrov-predlozhil-rasshirit-rasshirit-kolichestvo-chlenov-sovbeza-oon-277035509.html

Лавров предложил расширить количество членов Совбеза ООН

Лавров предложил расширить количество членов Совбеза ООН

Отдельные страны-члены ООН хотят подменить международное право некоторыми правилами игры. 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ускорить реформу Совета безопасности ООН за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки."Сейчас Запад в нём представлен слишком уж сильно", – заявил глава МИД РФ.Он считает, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По словам главы МИД РФ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен обеспечить соблюдение сотрудниками его Секретариата требований беспристрастности.Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ сегодня и завтра будет председательствовать на заседаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, мид россии, оон, сергей лавров