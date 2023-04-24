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Лавров предложил расширить количество членов Совбеза ООН
Лавров предложил расширить количество членов Совбеза ООН
Отдельные страны-члены ООН хотят подменить международное право некоторыми правилами игры. 24.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ускорить реформу Совета безопасности ООН за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки."Сейчас Запад в нём представлен слишком уж сильно", – заявил глава МИД РФ.Он считает, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По словам главы МИД РФ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен обеспечить соблюдение сотрудниками его Секретариата требований беспристрастности.Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ сегодня и завтра будет председательствовать на заседаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, мид россии, оон, сергей лавров
в мире, новости, политика, мид россии, оон, сергей лавров

Лавров предложил расширить количество членов Совбеза ООН

23:18 24.04.2023 (обновлено: 23:21 24.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Отдельные страны-члены ООН хотят подменить международное право некоторыми правилами игры.
ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил ускорить реформу Совета безопасности ООН за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки.
"Сейчас Запад в нём представлен слишком уж сильно", – заявил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что в 2021 году Путин предложил созвать саммит членов СБ ООН, к сожалению, эта инициатива до сих пор не реализована. Эта тема имеет прямое отношение к многосторонности, а озабоченность таким положением дел все громче звучит в многочисленных инициативах стран глобального юга – от Юго-Восточной Азии, арабского и мусульманского мира до Африки и Латинской Америки, сказал министр.

Он считает, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По словам главы МИД РФ, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен обеспечить соблюдение сотрудниками его Секретариата требований беспристрастности.
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ сегодня и завтра будет председательствовать на заседаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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