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Медведев об идее G7 запретить экспорт товаров в Россию
Медведев об идее G7 запретить экспорт товаров в Россию
Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T08:02+0400
2023-04-24T08:02+0400
2023-04-24T08:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр - Sputnik. Если страны G7 все-таки запретят экспорт товаров в Россию, то для них закончатся зерновая сделка и "многое другое", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий МедведевРанее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров.При этом он добавил, что если ситуация будет развиваться таким образом, то "для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, g7, россия, дмитрий медведев, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, g7, россия, дмитрий медведев, обострение ситуации вокруг украины 2022
Медведев об идее G7 запретить экспорт товаров в Россию
08:02 24.04.2023 (обновлено: 08:11 24.04.2023)
Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров
ТБИЛИСИ, 24 апр - Sputnik. Если страны G7 все-таки запретят экспорт товаров в Россию, то для них закончатся зерновая сделка и "многое другое", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров.
"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям", – нпаисал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что если ситуация будет развиваться таким образом, то "для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются".