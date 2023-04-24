https://sputnik-georgia.ru/20230424/medvedev-ob-idee-g7-zapretit-eksport-tovarov-v-rossiyu-276997313.html

Медведев об идее G7 запретить экспорт товаров в Россию

Медведев об идее G7 запретить экспорт товаров в Россию

Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр - Sputnik. Если страны G7 все-таки запретят экспорт товаров в Россию, то для них закончатся зерновая сделка и "многое другое", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий МедведевРанее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров.При этом он добавил, что если ситуация будет развиваться таким образом, то "для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, g7, россия, дмитрий медведев, обострение ситуации вокруг украины 2022