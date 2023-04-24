https://sputnik-georgia.ru/20230424/tbilisi-stanovitsya-chische---v-gorode-pristupili-k-ochistke-podzemnykh-perekhodov-277001376.html

Тбилиси становится чище – в городе приступили к очистке подземных переходов

Тбилиси становится чище – в городе приступили к очистке подземных переходов

Проезжую часть, подземки, остановки и мусорные баки будут мыть по графику, а улицы – по необходимости 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T10:42+0400

2023-04-24T10:42+0400

2023-04-24T10:48+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

тбилсервис групп

общество

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277000820_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bb17765e85da4c87cf8ee3c28eaf08c6.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Подземные переходы Тбилиси станут чище – сотрудники столичной Службы очистки "Тбилсервис групп" приступили к очистительным работам, сообщили в мэрии Тбилиси. Согласно планам мэрии, более 100 улиц в Тбилиси как центральных, так и второстепенных в течение летнего сезона ежедневно будут очищать и мыть с помощью специальной техники. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до 07:30 утра в течение всего летнего сезона. Исключение составят дождливые дни.Сотрудники "Тбилсервис групп" на этот раз помыли подземные переходы, а после того, как распогодится, приступят к очистке улиц. В "Тбилсервис групп" рассчитывают приступить к мытью улиц на этой неделе. Проезжую часть, подземные переходы, остановки общественного транспорта и мусорные баки будут мыть по графику, а улицы – с разной интенсивностью, в зависимости от необходимости, сообщили в ведомстве. В распоряжении "Тбилсервис групп" в этому году уже 20 единиц специальной техники, благодаря которой будут очищены не только улицы, но и пандусы, мосты и тоннели. Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что при необходимости мэрия может воспользоваться пожарной техникой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, чтобы очистить как можно больше улиц Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп, общество, мэрия тбилиси