https://sputnik-georgia.ru/20230424/tbilisi-stanovitsya-chische---v-gorode-pristupili-k-ochistke-podzemnykh-perekhodov-277001376.html
Тбилиси становится чище – в городе приступили к очистке подземных переходов
Тбилиси становится чище – в городе приступили к очистке подземных переходов
Проезжую часть, подземки, остановки и мусорные баки будут мыть по графику, а улицы – по необходимости 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T10:42+0400
2023-04-24T10:42+0400
2023-04-24T10:48+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
тбилсервис групп
общество
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277000820_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bb17765e85da4c87cf8ee3c28eaf08c6.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Подземные переходы Тбилиси станут чище – сотрудники столичной Службы очистки "Тбилсервис групп" приступили к очистительным работам, сообщили в мэрии Тбилиси. Согласно планам мэрии, более 100 улиц в Тбилиси как центральных, так и второстепенных в течение летнего сезона ежедневно будут очищать и мыть с помощью специальной техники. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до 07:30 утра в течение всего летнего сезона. Исключение составят дождливые дни.Сотрудники "Тбилсервис групп" на этот раз помыли подземные переходы, а после того, как распогодится, приступят к очистке улиц. В "Тбилсервис групп" рассчитывают приступить к мытью улиц на этой неделе. Проезжую часть, подземные переходы, остановки общественного транспорта и мусорные баки будут мыть по графику, а улицы – с разной интенсивностью, в зависимости от необходимости, сообщили в ведомстве. В распоряжении "Тбилсервис групп" в этому году уже 20 единиц специальной техники, благодаря которой будут очищены не только улицы, но и пандусы, мосты и тоннели. Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что при необходимости мэрия может воспользоваться пожарной техникой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, чтобы очистить как можно больше улиц Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277000820_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_992e219f25eb290b5a565e7a6c084b29.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп, общество, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп, общество, мэрия тбилиси
Тбилиси становится чище – в городе приступили к очистке подземных переходов
10:42 24.04.2023 (обновлено: 10:48 24.04.2023)
Проезжую часть, подземки, остановки и мусорные баки будут мыть по графику, а улицы – по необходимости
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Подземные переходы Тбилиси станут чище – сотрудники столичной Службы очистки "Тбилсервис групп" приступили к очистительным работам, сообщили в мэрии Тбилиси.
Согласно планам мэрии, более 100 улиц в Тбилиси как центральных, так и второстепенных в течение летнего сезона ежедневно будут очищать и мыть с помощью специальной техники. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до 07:30 утра в течение всего летнего сезона. Исключение составят дождливые дни.
Сотрудники "Тбилсервис групп" на этот раз помыли подземные переходы, а после того, как распогодится, приступят к очистке улиц.
"Сегодня 15 подземных переходов моют специальными растворами. Исходя из того, что в дождливую погоду нет необходимости мыть улицы, аналогичные работы мы выполним тогда, когда погода улучшится", – заявил замдиректора компании Давид Геловани.
В "Тбилсервис групп" рассчитывают приступить к мытью улиц на этой неделе.
Проезжую часть, подземные переходы, остановки общественного транспорта и мусорные баки будут мыть по графику, а улицы – с разной интенсивностью, в зависимости от необходимости, сообщили в ведомстве.
В распоряжении "Тбилсервис групп" в этому году уже 20 единиц специальной техники, благодаря которой будут очищены не только улицы, но и пандусы, мосты и тоннели. Кроме того, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что при необходимости мэрия может воспользоваться пожарной техникой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, чтобы очистить как можно больше улиц Тбилиси.