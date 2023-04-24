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Толпы туристов на входе в Ботанический сад Тбилиси – видео
Толпы туристов на входе в Ботанический сад Тбилиси – видео
Ботанический сад Тбилиси – одна из главных достопримечательностей столицы Грузии. Теперь тут на входе у касс тоже очередь из туристов, несмотря на переменчивую... 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T13:59+0400
2023-04-24T13:59+0400
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Общая площадь Национального ботанического сада – 128 гектаров. Он расположен в историческом центре грузинской столицы, в ущелье реки Легвтахеви. Число растений, произрастающих в Ботаническом саду Тбилиси, достигает 4 500 экземпляров. Здесь есть как образцы местной флоры, так и растения со всего мира.Сад разделен на сектора: хвойные деревья (пихты, ели, кедры и сосны), лиственные и широколиственные деревья (дубы, цитрусовые и т. д.), кавказская флора (ягодный тис с ядовитыми семенами, рододендроны, грабы, инжир и другие), экзотические растения (пальмы, кактусы, бамбуковая роща и т. д.), лекарственные травы (растения, произрастают в так называемом "Аптекарском огороде").До 1845 года нынешний Ботанический носил название Царский сад. Вначале земля принадлежала царскому дому Грузии, затем – казне Российской империи. В середине 19 века сад передали Тифлисской опытной станции и превратили в место для ботанических исследований.
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видео, мультимедиа, туризм, туризм, туризм в грузии, туристические достопримечательности, ботанический сад, ботанический сад, тбилисский ботанический сад, видео-новости из грузии, видео
Толпы туристов на входе в Ботанический сад Тбилиси – видео
13:59 24.04.2023 (обновлено: 14:13 24.04.2023)
Ботанический сад Тбилиси – одна из главных достопримечательностей столицы Грузии. Теперь тут на входе у касс тоже очередь из туристов, несмотря на переменчивую погоду, когда солнечный день внезапно превращается в грозовой, а на небо набегают тучи и холодает
Общая площадь Национального ботанического сада – 128 гектаров. Он расположен в историческом центре грузинской столицы, в ущелье реки Легвтахеви. Число растений, произрастающих в Ботаническом саду Тбилиси, достигает 4 500 экземпляров. Здесь есть как образцы местной флоры, так и растения со всего мира.
Сад разделен на сектора: хвойные деревья (пихты, ели, кедры и сосны), лиственные и широколиственные деревья (дубы, цитрусовые и т. д.), кавказская флора (ягодный тис с ядовитыми семенами, рододендроны, грабы, инжир и другие), экзотические растения (пальмы, кактусы, бамбуковая роща и т. д.), лекарственные травы (растения, произрастают в так называемом "Аптекарском огороде").
До 1845 года нынешний Ботанический носил название Царский сад. Вначале земля принадлежала царскому дому Грузии, затем – казне Российской империи. В середине 19 века сад передали Тифлисской опытной станции и превратили в место для ботанических исследований.