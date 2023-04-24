https://sputnik-georgia.ru/20230424/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rf-zakryta-dlya-bolshegruzov-276997088.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов

Участок дороги Гудаури-Коби закрыт из-за снегопада 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T07:32+0400

2023-04-24T07:32+0400

2023-04-24T07:32+0400

грузия

новости

погода

общество

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

военно-грузинская дорога

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_0:74:1425:876_1920x0_80_0_0_aacf9c20aba9f275c4bad7815f230940.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды