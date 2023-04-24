https://sputnik-georgia.ru/20230424/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rf-zakryta-dlya-bolshegruzov-276997088.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов
Участок дороги Гудаури-Коби закрыт из-за снегопада 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T07:32+0400
2023-04-24T07:32+0400
2023-04-24T07:32+0400
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военно-грузинская дорога
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с РФ закрыта для большегрузов
Участок дороги Гудаури-Коби закрыт из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.