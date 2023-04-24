https://sputnik-georgia.ru/20230424/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-277007557.html
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта
На участке Гудаури-Коби ограничения для большегрузов были введены из-за снегопада 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T13:41+0400
2023-04-24T13:41+0400
2023-04-24T13:41+0400
грузия
верхний ларс
погода
новости
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24769/22/247692262_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_569a810c64e5f3a1a8777aba1340c26e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов было задействовано в ночь на 24 апреля на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Снятие ограничения стало возможным после проведения очистительных работ.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24769/22/247692262_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_f775311d85847744467aa4b7a0310a5b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, верхний ларс, погода, новости, департамент автомобильных дорог
грузия, верхний ларс, погода, новости, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта
На участке Гудаури-Коби ограничения для большегрузов были введены из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов было задействовано в ночь на 24 апреля на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Снятие ограничения стало возможным после проведения очистительных работ.
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.