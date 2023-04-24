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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов транспорта

На участке Гудаури-Коби ограничения для большегрузов были введены из-за снегопада 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T13:41+0400

2023-04-24T13:41+0400

2023-04-24T13:41+0400

грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов было задействовано в ночь на 24 апреля на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Снятие ограничения стало возможным после проведения очистительных работ.На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, а на дороге Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Проезд машин с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более чем 30 мест в тоннелях будет осуществляться лишь в одностороннем режиме.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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