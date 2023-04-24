https://sputnik-georgia.ru/20230424/voz-predlozhila-izuchit-problemu-odinochestva-276997583.html
ВОЗ предложила изучить проблему одиночества
ВОЗ предложила изучить проблему одиночества
Большинство стран уделяет проблемы одиночества недостаточно внимания, заявил представитель ВОЗ 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T08:32+0400
2023-04-24T08:32+0400
2023-04-24T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения и индекса этого состояния, заявил директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг, сообщило РИА Новости.Как заявил Круг в ходе форума, одиночество и социальная изоляция долгое время считались несерьезными проблемами, однако сейчас очевидно, что с ними сталкиваются как пожилые, так и молодые люди, как в бедных, так и богатых странах. Представитель ВОЗ подчеркнул, что проблема одиночества есть в повестке таких государств, как Швеция, Британия, Япония и США, но большинство стран уделяет ей недостаточно внимания.Эксперт ВОЗ предположил, что упомянутая им комиссия может быть создана в ближайшие два-три месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ предложила изучить проблему одиночества
Большинство стран уделяет проблемы одиночества недостаточно внимания, заявил представитель ВОЗ
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения и индекса этого состояния, заявил директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг, сообщило РИА Новости
.
Как заявил Круг в ходе форума, одиночество и социальная изоляция долгое время считались несерьезными проблемами, однако сейчас очевидно, что с ними сталкиваются как пожилые, так и молодые люди, как в бедных, так и богатых странах. Представитель ВОЗ подчеркнул, что проблема одиночества есть в повестке таких государств, как Швеция, Британия, Япония и США, но большинство стран уделяет ей недостаточно внимания.
"Вероятно, мы создадим комиссию, которая будет работать над повышением значимости этого состояния, разработкой отчетов и обсуждением того, что можно сделать. Одна из проблем - это сбор данных, поэтому мы будем работать над определениями, измерением и созданием некоего индекса, и мы попытаемся собрать больше подтверждений о том, что можно сделать для решения этой проблемы", - заявил Круг.
Эксперт ВОЗ предположил, что упомянутая им комиссия может быть создана в ближайшие два-три месяца.