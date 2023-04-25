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День города Батуми отметят грандиозной программой
День города Батуми отметят грандиозной программой
В этом году жители и гости столицы Аджарии будут праздновать 135-летие города 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T13:06+0400
2023-04-25T13:06+0400
2023-04-25T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Празднование Дня города Батуми "Батумоба" отметят обширной развлекательной программой на территории Летнего театра 29 апреля, говорится в сообщении мэрии города. "Батумоба" раньше отмечали в начале сентября, но после опроса местного населения власти приняли решение с 2019 года перенести его на весну. В этом году жители Батуми будут праздновать 135-летие города. Мероприятия начнутся в 12:00 и завершатся гала-концертом в 21:00. Гости и жители черноморского города смогут посетить концерт грузинского фольклора и мюзикл Mamma Mia. Также в этот день будет бесплатным вход в Ботанический сад. По улицам города будет ездить прогулочный поезд и будет играть духовой оркестр. Организаторы также обустроят стенд c городами-побратимами Батуми. Помимо этого в День города пройдут выставки батумских художников, спортивные мероприятия, ожидается показ фильмов, снятых о Батуми, представление аниматоров, дегустация грузинских блюд и многое другое. На празднике состоится награждение почетных батумцев. А завершится "Батумоба" грандиозным фейерверком. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, аджария, культура, новости, грузия, анонсы
День города Батуми отметят грандиозной программой
13:06 25.04.2023 (обновлено: 13:18 25.04.2023)
В этом году жители и гости столицы Аджарии будут праздновать 135-летие города
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Празднование Дня города Батуми "Батумоба" отметят обширной развлекательной программой на территории Летнего театра 29 апреля, говорится в сообщении мэрии города.
"Батумоба" раньше отмечали в начале сентября, но после опроса местного населения власти приняли решение с 2019 года перенести его на весну. В этом году жители Батуми будут праздновать 135-летие города.
Мероприятия начнутся в 12:00 и завершатся гала-концертом в 21:00. Гости и жители черноморского города смогут посетить концерт грузинского фольклора и мюзикл Mamma Mia.
Также в этот день будет бесплатным вход в Ботанический сад. По улицам города будет ездить прогулочный поезд и будет играть духовой оркестр. Организаторы также обустроят стенд c городами-побратимами Батуми.
Помимо этого в День города пройдут выставки батумских художников, спортивные мероприятия, ожидается показ фильмов, снятых о Батуми, представление аниматоров, дегустация грузинских блюд и многое другое.
На празднике состоится награждение почетных батумцев. А завершится "Батумоба" грандиозным фейерверком.