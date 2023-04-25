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Движение транспорта у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси будет ограничено
Движение транспорта у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси будет ограничено
Мэрия Тбилиси выделила 13 млн долларов на масштабный проект в Дидубийском районе столицы 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T14:33+0400
2023-04-25T14:33+0400
2023-04-25T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Движение транспорта на улице Цабадзе в Дидубийском районе Тбилиси ограничат с 23:00 25 апреля на три дня в связи с масштабными ремонтными работами на проспекте Церетели, сообщает мэрия Тбилиси. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта в этой центральной части города из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов).По данным мэрии, в течение трех дней движение на улице Цабадзе будет односторонним. В частности, движение с прилегающей к футбольному стадиону "Динамо Арена" территории в направлении левой набережной будет возможно через пересечение улицы Димитрия Кипиани и проспекта Агмашенебели, а движение с левой набережной к "Динамо Арене" будет временно ограничено. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям города за неудобства. Мэрия столицы в связи с ремонтом проспекта Церетели в Дидубийском районе Тбилиси с 23:00 19 апреля внесла изменения в привычную схему движения транспорта. В частности, на проспекте Церетели во время ремонтных работ попеременно будет ограничено движение по обеим сторонам проезжей части – с улицы Георгия Цабадзе до моста имени Шоты Шаликашвили включительно. Движение останется двусторонним, но для каждого направления будет выделена только одна полоса движения. Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, т. н. Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра, мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение транспорта у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси будет ограничено
14:33 25.04.2023 (обновлено: 14:39 25.04.2023)
Мэрия Тбилиси выделила 13 млн долларов на масштабный проект в Дидубийском районе столицы
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Движение транспорта на улице Цабадзе в Дидубийском районе Тбилиси ограничат с 23:00 25 апреля на три дня в связи с масштабными ремонтными работами на проспекте Церетели, сообщает мэрия Тбилиси.
Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта в этой центральной части города из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов).
По данным мэрии, в течение трех дней движение на улице Цабадзе будет односторонним.
В частности, движение с прилегающей к футбольному стадиону "Динамо Арена" территории в направлении левой набережной будет возможно через пересечение улицы Димитрия Кипиани и проспекта Агмашенебели, а движение с левой набережной к "Динамо Арене" будет временно ограничено.
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям города за неудобства.
Мэрия столицы в связи с ремонтом проспекта Церетели в Дидубийском районе Тбилиси с 23:00 19 апреля внесла изменения в привычную схему движения транспорта.
В частности, на проспекте Церетели во время ремонтных работ попеременно будет ограничено движение по обеим сторонам проезжей части – с улицы Георгия Цабадзе до моста имени Шоты Шаликашвили включительно.
Движение останется двусторонним, но для каждого направления будет выделена только одна полоса движения.
Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, т. н. Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра, мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.