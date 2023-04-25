https://sputnik-georgia.ru/20230425/fond-kartu-peredal-soyuzu-regbi-gruzii-stadiony-i-akademii-277065605.html

Фонд "Карту" передал Союзу регби Грузии стадионы и академии

Фонд "Карту" передал Союзу регби Грузии стадионы и академии

Статус стадионов не изменится, и клубы продолжат ими пользоваться в обычном режиме, заявили в Союзе 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T22:50+0400

2023-04-25T22:50+0400

2023-04-25T23:18+0400

спорт

грузия

новости

бидзина иванишвили

фонд "карту"

регби

союз регби грузии

новости грузинского регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23506/41/235064134_0:139:2000:1264_1920x0_80_0_0_e0196590f5950419614540294fcdeb84.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Фонд "Карту", основанный грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили, передал Союзу регби инфраструктуру для регби стоимостью 200 миллионов лари. Речь идет о созданных в Грузии в 2011-2018 годах при финансировании фонда 28 стадионах, двух академиях регби и пяти отелях, деятельность которых также финансируется фондом "Карту". В Союзе регби заявили, что статус стадионов не изменится и клубы продолжат ими пользоваться в обычном режиме. Большую часть своего состояния Бидзина Иванишвили перевел в благотворительный фонд "Карту" >>В 2014 году Международный совет регби (IRB) наградил бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили за вклад в развитие регби. Иванишвили в январе 2021 года заявил о своем решении уйти из политики и перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, бидзина иванишвили, фонд "карту", регби, союз регби грузии, новости грузинского регби