https://sputnik-georgia.ru/20230425/fond-kartu-peredal-soyuzu-regbi-gruzii-stadiony-i-akademii-277065605.html
Фонд "Карту" передал Союзу регби Грузии стадионы и академии
Фонд "Карту" передал Союзу регби Грузии стадионы и академии
Статус стадионов не изменится, и клубы продолжат ими пользоваться в обычном режиме, заявили в Союзе 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T22:50+0400
2023-04-25T22:50+0400
2023-04-25T23:18+0400
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новости грузинского регби
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Фонд "Карту", основанный грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили, передал Союзу регби инфраструктуру для регби стоимостью 200 миллионов лари. Речь идет о созданных в Грузии в 2011-2018 годах при финансировании фонда 28 стадионах, двух академиях регби и пяти отелях, деятельность которых также финансируется фондом "Карту". В Союзе регби заявили, что статус стадионов не изменится и клубы продолжат ими пользоваться в обычном режиме. Большую часть своего состояния Бидзина Иванишвили перевел в благотворительный фонд "Карту" >>В 2014 году Международный совет регби (IRB) наградил бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили за вклад в развитие регби. Иванишвили в январе 2021 года заявил о своем решении уйти из политики и перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бидзина иванишвили, фонд "карту", регби, союз регби грузии, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, бидзина иванишвили, фонд "карту", регби, союз регби грузии, новости грузинского регби
Фонд "Карту" передал Союзу регби Грузии стадионы и академии
22:50 25.04.2023 (обновлено: 23:18 25.04.2023)
Статус стадионов не изменится, и клубы продолжат ими пользоваться в обычном режиме, заявили в Союзе
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Фонд "Карту", основанный грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили, передал Союзу регби инфраструктуру для регби стоимостью 200 миллионов лари.
Речь идет о созданных в Грузии в 2011-2018 годах при финансировании фонда 28 стадионах, двух академиях регби и пяти отелях, деятельность которых также финансируется фондом "Карту".
В Союзе регби заявили, что статус стадионов не изменится и клубы продолжат ими пользоваться в обычном режиме.
В 2014 году Международный совет регби (IRB) наградил бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили за вклад в развитие регби.
Иванишвили в январе 2021 года заявил о своем решении уйти из политики и перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".