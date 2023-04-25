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Грузинские вина представили на выставке в США

Грузинские вина представили на выставке в США

Посетители выставки ознакомились с древними традициями и историей производства грузинского вина 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T13:42+0400

2023-04-25T13:42+0400

2023-04-25T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Восемь грузинских виноделен представили свои вина из Восточной и Западной Грузии на Международной выставке натурального вина RAW Wine в Лос-Анджелесе, сообщает Национальное агентство вина. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. Гости RAW Wine могли насладиться винами грузинских виноделен: "Баиас гвино", "Ибериули", "Марани Силовани", "Мушкудианис марани", "Никалас марани", "Анапеа", "Винодельня Симона Чхеидзе" и "Велино". Кроме того, посетители выставки ознакомились с древними традициями и историей производства грузинского вина. В этом году в выставке приняли участие около 80 производителей из 14 стран, в том числе таких стран, как США, Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Чили и другие. США являются стратегическим рынком для грузинского вина, где продвижению продукции придается особое значение. По информации Агентства развития вина, рынок США является одним из самых дорогих сегментов для грузинского вина, где цена за один литр превышает 6 долларов. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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