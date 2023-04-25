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К лету движение транспорта через Рикоти вернется к привычному режиму
К лету движение транспорта через Рикоти вернется к привычному режиму
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода... 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T21:12+0400
2023-04-25T21:12+0400
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ираклий карселадзе
рикотский перевал
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Специальный режим движения, установленный на перевале Рикоти (соединяющем Восточную Грузию с Западной), вероятно, будет отменен до начала летнего сезона, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. По словам министра, все соответствующие службы мобилизованы для проведения инженерных работ на 149-м километре участка Рикоти. Возобновление движения в обычном режиме зависит от соответствующего проекта и предварительного заключения, которое пока в процессе подготовки. "Как закрытие и переключение дороги, так и любое другое решение будет основываться на предложениях, обоснованных, изученных, разработанных и соответствующим образом рекомендованных учеными и экспертами. Наша цель – максимально ускорить как проектные, так и текущие работы, чтобы в скором времени можно было двигаться по 149-му километру Рикоти без режима", – сказал Карселадзе. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, рикотский перевал
грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, рикотский перевал
К лету движение транспорта через Рикоти вернется к привычному режиму
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Специальный режим движения, установленный на перевале Рикоти (соединяющем Восточную Грузию с Западной), вероятно, будет отменен до начала летнего сезона, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики.
"На 149-м километре Рикоти ведутся поисково-исследовательские и строительные работы в соответствии с планом. Проложены соответствующие дороги, чтобы провести работы по предотвращению и окончательные инженерные работы. Ожидаем, что спецрежим движения на Рикоти будет снят до начала летнего сезона", – заявил журналистам Ираклий Карселадзе.
По словам министра, все соответствующие службы мобилизованы для проведения инженерных работ на 149-м километре участка Рикоти. Возобновление движения в обычном режиме зависит от соответствующего проекта и предварительного заключения, которое пока в процессе подготовки.
"Как закрытие и переключение дороги, так и любое другое решение будет основываться на предложениях, обоснованных, изученных, разработанных и соответствующим образом рекомендованных учеными и экспертами. Наша цель – максимально ускорить как проектные, так и текущие работы, чтобы в скором времени можно было двигаться по 149-му километру Рикоти без режима", – сказал Карселадзе.
Рикотский перевал
Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.