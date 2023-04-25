https://sputnik-georgia.ru/20230425/k-letu-dvizhenie-transporta-cherez-rikoti-vernetsya-k-privychnomu-rezhimu-277062828.html

К лету движение транспорта через Рикоти вернется к привычному режиму

К лету движение транспорта через Рикоти вернется к привычному режиму

Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода... 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T21:12+0400

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грузия

новости

общество

ираклий карселадзе

рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Специальный режим движения, установленный на перевале Рикоти (соединяющем Восточную Грузию с Западной), вероятно, будет отменен до начала летнего сезона, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. По словам министра, все соответствующие службы мобилизованы для проведения инженерных работ на 149-м километре участка Рикоти. Возобновление движения в обычном режиме зависит от соответствующего проекта и предварительного заключения, которое пока в процессе подготовки. "Как закрытие и переключение дороги, так и любое другое решение будет основываться на предложениях, обоснованных, изученных, разработанных и соответствующим образом рекомендованных учеными и экспертами. Наша цель – максимально ускорить как проектные, так и текущие работы, чтобы в скором времени можно было двигаться по 149-му километру Рикоти без режима", – сказал Карселадзе. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий карселадзе, рикотский перевал