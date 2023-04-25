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Лобио и баклажаны по-грузински попали в рейтинг лучших веганских блюд мира
Лобио и баклажаны по-грузински попали в рейтинг лучших веганских блюд мира
Рейтинг TasteAtlas, в который попали грузинские блюда, составлен по оценке гурманов и гастрономов 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T12:34+0400
2023-04-25T12:34+0400
2023-04-25T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Баклажаны и лобио (фасоль) по-грузински попали в список лучших веганских блюд мира кулинарного путеводителя TasteAtlas. TasteAtlas составил рейтинг 100 самых лучших блюд, в котором грузинский рецепт баклажан попал на 19-ую позицию, а лобио на 78-ю. Кулинарный путеводитель пишет, что бадриджани (баклажаны) — это сильно приправленное грузинское блюдо, состоящее из ломтиков баклажан, покрытых пастой из грецких орехов, и свернутых в небольшие рулетики. Ломтики баклажан обжаривают перед подачей на стол, а пасту готовят из молотых грецких орехов, чеснока и свежего кориандра. При подаче собранные роллы из баклажан выкладывают на тарелку и посыпают зернами граната. Лобио — это грузинское блюдо, в котором в качестве основного ингредиента используется фасоль. Чаще всего это красная фасоль, сваренная с различными специями, обычно подается с мчади, традиционным грузинским кукурузным хлебом, отмечает TasteAtlas. Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская кухня, вкусная грузия, грузинская кухня, грузия, культура
грузинская кухня, вкусная грузия, грузинская кухня, грузия, культура
Лобио и баклажаны по-грузински попали в рейтинг лучших веганских блюд мира
Рейтинг TasteAtlas, в который попали грузинские блюда, составлен по оценке гурманов и гастрономов
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Баклажаны и лобио (фасоль) по-грузински попали в список лучших веганских блюд мира кулинарного путеводителя TasteAtlas.
TasteAtlas составил рейтинг 100 самых лучших блюд, в котором грузинский рецепт баклажан попал на 19-ую позицию, а лобио на 78-ю.
Кулинарный путеводитель пишет
, что бадриджани (баклажаны) — это сильно приправленное грузинское блюдо, состоящее из ломтиков баклажан, покрытых пастой из грецких орехов, и свернутых в небольшие рулетики.
Ломтики баклажан обжаривают перед подачей на стол, а пасту готовят из молотых грецких орехов, чеснока и свежего кориандра. При подаче собранные роллы из баклажан выкладывают на тарелку и посыпают зернами граната.
Лобио — это грузинское блюдо, в котором в качестве основного ингредиента используется фасоль. Чаще всего это красная фасоль, сваренная с различными специями, обычно подается с мчади, традиционным грузинским кукурузным хлебом, отмечает TasteAtlas.
Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков.