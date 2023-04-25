https://sputnik-georgia.ru/20230425/lunnyy-kalendar-na-may-2023-blagopriyatnye-dni-277050527.html

Лунный календарь на май 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на май 2023: благоприятные дни

Лунный календарь – один из древнейших на Земле, который и в наши дни помогает людям планировать свою жизнь 25.04.2023, Sputnik Грузия

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справки

лунный календарь

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Из Sputnik Грузия вы узнаете о благоприятных днях по лунному календарю в мае 2023 года для начала бизнеса, свадьбы, отдыха, ремонта или так далее. Благоприятные дни в мае Для свадьбы и венчания в мае самые благоприятные дни – 5, 6, 11, 16 и 17 числа. А неблагоприятные – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 15 и 19 мая. Остальные дни в мае по лунному календарю для венчания и свадьбы нейтральны. Самые благоприятные дни для бизнеса – 2, 3, 10, 11, 14, 17 и 18 мая. Заниматься бизнес-деятельностью лунный календарь не советует 1, 4, 7, 13, 16, 18 и 19 мая. Тем, кто планирует сменить в мае место работы, по лунному календарю это сделать благоприятно 3, 6, 10, 11, 14, 17 и 18 числа. От радикальных перемен 1, 2, 5, 9, 12, 15, 16 и 19 мая лучше воздержаться. По лунному календарю операции с недвижимостью (покупку, обмен, аренду и продажу) благоприятно проводить 3, 6, 10, 11, 14, 15 и 18 мая. От любых операций с недвижимостью в мае желательно воздержаться 1, 4, 7, 9, 12, 13, 16 и 19 числа. Денежные операции благоприятно проводить 2, 3, 6, 10, 11, 14, 17 и 18 мая. От любых финансовых операций лунный календарь рекомендует воздержаться 1, 4, 7 и 19 мая. В мае научной деятельностью по лунному календарю благоприятно заниматься 3, 9, 10, 12, 18, 20 и 24 числа. А неблагоприятные дни – 1, 2, 19, 21 и 23 мая. Лунный календарь не рекомендует заниматься творчеством в мае только 1, 13, 19, 21 и 23 числа. Все остальные дни в мае благоприятны для творческой деятельности. Делать ремонт, убирать дом или заниматься другими домашними делами лунный календарь не советует только 1, 2 и 6 мая. Остальные дни в мае для проведения любых домашних дел благоприятны. Самые благоприятные дни для путешествий и поездок – это 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 17 мая. От любых поездок лунный календарь советует воздержаться 2, 4, 12, 14, 15, 16 и 19 мая. Отдыхать по лунному календарю не стоит 3, 13, 14 и 16 мая. Остальные дни в мае для отдыха благоприятны. Месяц май предрасполагает к физическим нагрузкам. Свести физические нагрузки до минимума лунный календарь рекомендует только 9 и 19 мая – в эти дни желательно спокойно гулять и пассивно отдыхать. Самые благоприятные дни для посещения салона – это 11 и 17 мая. Для стрижки волос по лунному календарю также благоприятны 1, 2, 6 и 19 мая. Лунный календарь советует 4, 5, 9 и 16 мая воздержаться от стрижки, а 10, 15, 18 и 19 числа – от посещения салона красоты в целом. Все остальные дни в мае для стрижки волос нейтральны. Материал подготовлен на основе открытых источников

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