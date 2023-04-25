https://sputnik-georgia.ru/20230425/milanskiy-inter-planiruet-otkryt-vtoruyu-futbolnuyu-akademiyu-v-gruzii-277046253.html
Миланский "Интер" планирует открыть вторую футбольную академию в Грузии
Миланский "Интер" планирует открыть вторую футбольную академию в Грузии
Футбольная академия должна разместиться на территории нового спортивного комплекса, строительство которого завершится в 2024 году 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T11:27+0400
2023-04-25T11:27+0400
2023-04-25T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Руководство миланского "Интера" собирается открыть в Грузии еще одну футбольную академию – на этот раз в селе Ахалкалаки (регион Шида Картли), сообщил телеканал "Имеди". Футбольная академия "Интера" функционирует в Тбилиси уже два года. Академия разместится на территории нового спортивного комплекса, строительство которого ведет министерство спорта Грузии при поддержке частных инвесторов. Завершение строительных работ намечено на 2024 год.Новый комплекс будет включать спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол, две гостиницы. На месте уже завершено обустройство четырех теннисных кортов, соответствующих международным стандартам. В сентябре в рамках Кубка Дэвиса грузинские теннисистки примут в Ахалкалаки команду Туниса. На днях в СМИ появилась информация о том, что свою академию в Грузии планирует открыть еще один итальянский футбольный клуб "Наполи". Особе внимание к грузинским футболистам в Неаполе стали уделять после перехода в клуб 22-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелия.
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спорт, грузия, новости, ахалкалаки, шида картли, тбилиси, хвича кварацхелия
спорт, грузия, новости, ахалкалаки, шида картли, тбилиси, хвича кварацхелия
Миланский "Интер" планирует открыть вторую футбольную академию в Грузии
11:27 25.04.2023 (обновлено: 11:28 25.04.2023)
Футбольная академия должна разместиться на территории нового спортивного комплекса, строительство которого завершится в 2024 году
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Руководство миланского "Интера" собирается открыть в Грузии еще одну футбольную академию – на этот раз в селе Ахалкалаки (регион Шида Картли), сообщил телеканал "Имеди".
Футбольная академия "Интера" функционирует в Тбилиси уже два года. Академия разместится на территории нового спортивного комплекса, строительство которого ведет министерство спорта Грузии при поддержке частных инвесторов. Завершение строительных работ намечено на 2024 год.
"Будет очень хорошо, если мы откроем академию и в регионе. Я осмотрел территорию, у нее большой потенциал. Переговоры уже начались и надеюсь, будет положительный результат", – сказал технический директор академии "Интера" Марко Монти.
Новый комплекс будет включать спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол, две гостиницы. На месте уже завершено обустройство четырех теннисных кортов, соответствующих международным стандартам.
В сентябре в рамках Кубка Дэвиса грузинские теннисистки примут в Ахалкалаки команду Туниса.
На днях в СМИ появилась информация о том, что свою академию в Грузии планирует открыть еще один итальянский футбольный клуб "Наполи". Особе внимание к грузинским футболистам в Неаполе стали уделять после перехода в клуб 22-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелия.