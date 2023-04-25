https://sputnik-georgia.ru/20230425/neskolko-shkolnikov-gospitalizirovany-na-vostoke-gruzii-277063635.html

Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии

Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии

После госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T20:49+0400

2023-04-25T20:49+0400

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грузия

происшествия

новости

марнеули

газ

утечка газа

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трое учеников одной из Марнеульских школ (регион Квемо-Картли) были госпитализированы с интоксикацией, которую, вероятно, вызвала утечка газа, сообщает местное агентство Aktual.ge. По информации СМИ, после госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников. По предварительной информации, утечка газа произошла не в самой школе, а в одном из близлежащих зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, марнеули, газ, утечка газа