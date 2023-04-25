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https://sputnik-georgia.ru/20230425/neskolko-shkolnikov-gospitalizirovany-na-vostoke-gruzii-277063635.html
Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии
Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии
После госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T20:49+0400
2023-04-25T20:49+0400
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происшествия
новости
марнеули
газ
утечка газа
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трое учеников одной из Марнеульских школ (регион Квемо-Картли) были госпитализированы с интоксикацией, которую, вероятно, вызвала утечка газа, сообщает местное агентство Aktual.ge. По информации СМИ, после госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников. По предварительной информации, утечка газа произошла не в самой школе, а в одном из близлежащих зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, марнеули, газ, утечка газа
грузия, происшествия, новости, марнеули, газ, утечка газа

Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии

20:49 25.04.2023
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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После госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трое учеников одной из Марнеульских школ (регион Квемо-Картли) были госпитализированы с интоксикацией, которую, вероятно, вызвала утечка газа, сообщает местное агентство Aktual.ge.
По информации СМИ, после госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников.
По предварительной информации, утечка газа произошла не в самой школе, а в одном из близлежащих зданий.
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