https://sputnik-georgia.ru/20230425/neskolko-shkolnikov-gospitalizirovany-na-vostoke-gruzii-277063635.html
Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии
Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии
После госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T20:49+0400
2023-04-25T20:49+0400
2023-04-25T20:49+0400
грузия
происшествия
новости
марнеули
газ
утечка газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684507_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_0c45cfd7e6f4a7cec0b6d846536b5bb1.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трое учеников одной из Марнеульских школ (регион Квемо-Картли) были госпитализированы с интоксикацией, которую, вероятно, вызвала утечка газа, сообщает местное агентство Aktual.ge. По информации СМИ, после госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников. По предварительной информации, утечка газа произошла не в самой школе, а в одном из близлежащих зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
марнеули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684507_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d8bf863ce04bf2c8f5e1ecaadaf3de36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, марнеули, газ, утечка газа
грузия, происшествия, новости, марнеули, газ, утечка газа
Несколько школьников госпитализированы на востоке Грузии
После госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Трое учеников одной из Марнеульских школ (регион Квемо-Картли) были госпитализированы с интоксикацией, которую, вероятно, вызвала утечка газа, сообщает местное агентство Aktual.ge.
По информации СМИ, после госпитализации детей администрация школы провела эвакуацию остальных учеников.
По предварительной информации, утечка газа произошла не в самой школе, а в одном из близлежащих зданий.