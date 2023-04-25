https://sputnik-georgia.ru/20230425/nutsa-buzaladze-popala-v-top-12-konkursantov-american-idol-277045616.html
Нуца Бузаладзе попала в топ-12 конкурсантов American Idol
Нуца Бузаладзе попала в топ-12 конкурсантов American Idol
Нуца Бузаладзе перешла в следующий тур благодаря решению жюри, а не по результатам зрительского голосования 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T11:07+0400
2023-04-25T11:07+0400
2023-04-25T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла в топ-12 конкурсантов всемирно известного вокального шоу American Idol. В этом туре грузинская певица исполнила песню Дженнифер Хадсон And I Am Telling You, You Are Not Going из фильма Dreamgirls, и как всегда была на высоте. Уже традиционно все три члена жюри аплодировали Нуце стоя. Однако Нуца Бузаладзе прошла в топ-12 проекта не благодаря результатам зрительского голосования, а квоте жюри. У жюри было право провести в следующий тур двоих конкурсантов, одной из них и стала Нуца. Нуца Бузаладзе первая грузинка, которая принимает участие во всемирно известном проекте American Idol. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, нуца бузаладзе
Нуца Бузаладзе попала в топ-12 конкурсантов American Idol
11:07 25.04.2023 (обновлено: 11:26 25.04.2023)
Нуца Бузаладзе перешла в следующий тур благодаря решению жюри, а не по результатам зрительского голосования
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе прошла в топ-12 конкурсантов всемирно известного вокального шоу American Idol.
В этом туре грузинская певица исполнила песню Дженнифер Хадсон And I Am Telling You, You Are Not Going из фильма Dreamgirls, и как всегда была на высоте. Уже традиционно все три члена жюри аплодировали Нуце стоя.
Однако Нуца Бузаладзе прошла в топ-12 проекта не благодаря результатам зрительского голосования, а квоте жюри. У жюри было право провести в следующий тур двоих конкурсантов, одной из них и стала Нуца.
Нуца Бузаладзе первая грузинка, которая принимает участие во всемирно известном проекте American Idol.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.