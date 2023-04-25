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Медведев заявил о растущей перспективе ядерного взрыва
Медведев заявил о растущей перспективе ядерного взрыва
Об этом замруководителя Совбеза РФ заявил в ходе общения с участниками марафона "Знание" 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T12:09+0400
2023-04-25T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Перспектива ядерной войны намного более опасна в сравнении с темой колебания климата, и она ежедневно растет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По словам Медведева, сейчас не время "страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году", вопрос реальности перспективы ядерного взрыва намного страшнее. Об этом он заявил в ходе общения с участниками марафона "Знание"."Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", – подчеркнул замруководителя Совбеза России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, дмитрий медведев, новости, в мире
россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, дмитрий медведев, новости, в мире
Медведев заявил о растущей перспективе ядерного взрыва
12:09 25.04.2023 (обновлено: 12:26 25.04.2023)
Об этом замруководителя Совбеза РФ заявил в ходе общения с участниками марафона "Знание"
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Перспектива ядерной войны намного более опасна в сравнении с темой колебания климата, и она ежедневно растет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, сейчас не время "страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году", вопрос реальности перспективы ядерного взрыва намного страшнее. Об этом он заявил в ходе общения с участниками марафона "Знание".
"Это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 м/с и давлением в 3 тысячи кг на метр квадратный, с проникающей радиацией, т. е. ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", – сказал Медведев.
"Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", – подчеркнул замруководителя Совбеза России.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.